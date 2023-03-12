تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى الصدر في كوم الشقافة بالإسكندرية

تبدأ مستشفى الصدر بكوم الشفافة اليوم، تشغيل العيادات الخارجية المتميزة، وفقا لما أعلنه الدكتور أحمد السيد مدير المستشفى، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتقديم خدمة طبية للمواطنين في تخصصات دقيقة ومتميزة، تفعيلا لقرار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

تشغيل عيادة تأهيل مرضى الصدر

وأوضح «السيد»، في بيان اليوم، أنه بدأ في الفترة الصباحية يوميا، عدا أيام العطلات الرسمية، تشغيل عيادة تأهيل مرضى الصدر وإعادة تشغيل خدمات العلاج الطبيعي (مركز دكتور سمير خضر)، علاوة على عيادة الأمراض الصدرية.

مواعيد وتخصصات عيادات مستشفى الصدر في الإسكندرية

كما يبدأ من اليوم تشغيل 4 عيادات متميزة في الفترة المسائية من 2 مساءً إلى 8 مساءً، وهي عيادة السمنة والنحافة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، وعيادة متلازمة ما بعد كورونا يومي الأحد والثلاثاء، وعيادة الأمراض الباطنة أيام السبت والأربعاء والجمعة، وعيادة القلب يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع.

وكانت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أعلنت في شهر نوفمبر من العام الماضي، عن تشغيل العيادات المسائية التخصصية المميزة في المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية على مراحل، تحت إشراف الدكتورة ميرفت السيد، وكيل المديرية للطب العلاجي.

65 عيادة تخصصية في مستشفيات الإسكندرية

من جانبها أوضحت وكيل المديرية، أن عدد العيادات المسائية والمتميزة في المستشفيات التابعة للمديرية، بلغ حتى الآن 65 عيادة تخصصية، موزعة على 15 مستشفى، ويجري العمل لزيادة عدد العيادات وإدخال تخصصات جديدة لتقديم خدمة متميزة لأهالي المحافظة.