عضو «القومي للمرأة» لـ«القاهرة الإخبارية»: حقوق السيدات تبلورت في العهد الحالي

قالت الدكتورة سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، إن يوم 16 مارس له دلالات كثيرة في تاريخ المرأة المصرية، وخرجت به أول 300 سيدة بقيادة العظيمة هدى شعراوي، وتظاهرن رافعين أعلام الهلال والصليب ضد الاحتلال البريطاني، مؤكدة أن حقوق السيدات تبلورت في العهد الحالي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن يوم 16 مارس سنة 1919 شهد سقوط أول 5 شهيدات كان أولهن الشهيدة حميدة خليل بمناسبة المطالبة بالقضاء على الاستعمار، ويوم 16 مارس كان تأسيس أول اتحاد نسائي في مصر بقيادة هدى شعراوي، ورفعن شعار المطالبة بالمساواة وحقوق المرأة، ويوم 16 مارس له دلالة أخرى بأول دخول للمرأة في جامعة القاهرة كان يوم 16 مارس عام 1928.

المرأة المصرية حصلت على حق الترشح والانتخاب عام 1956

وتابعت: «المرأة المصرية مسيرة طويلة، وكذلك حصلت على حق الترشح والانتخاب عام 1956 وهي مسيرة طويلة على مدار التاريخ، وفي السنوات الأخيرة سنجد أن الإنجازات على مدار التاريخ تبلورت وبدأنا نأخد حقوقنا التي كنا نطالب بها على مدار سنوات طويلة».

واستطردت: «لو نظرنا لعدد الوزيرات في الحكومة والمرأة في البرلمان وكذلك مجلس الشيوخ ونواب الوزراء والمحافظين، سنرى الفارق، وكذلك فالدستور المصري أقر نصوصا صريحة تزيد على 22 مادة تخص المرأة، فهي حقوق للسيدات حصلن عليها وهي نتاج مكتسبات ونضال كبير».