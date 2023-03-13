مستشار التنمية بالأمم المتحدة: تجربة دعم وتمكين المرأة المصرية انتقلت إلى العالم

تدعم مصر المرأة في مختلف المجالات، فتصل إلى أعلى المناصب وتتقلد العديد من الوظائف المهمة، واتنقلت التجربة المصرية في دعم وتمكين المرأة إلى العالم، إذ تحظى باهتمام دولي واسع، بحسب ما أكده محمد فراج، مستشار التنمية والتخطط بالأمم المتحدة، لـ«الوطن».

تمكين المرأة

وأضاف أن تجربة مصر في تمكين المرأة ودعمها لم تحدث منذ عقود طويلة في مصر، ومن خلالها سعت الأمم المتحدة إلى الاستفادة بشكل كبير من أفكار مصر والمقترحات التي تقوم بعرضها في دعم المرأة، إذ زادت نسبة تمثيل المرأة المصرية بمجلس النوب بعدد 165 مقعدًا، وفي عام 2016 كانت تحظى بـ89 مقعًدا فقط، وأيضًا زادت نسبة تمثيل المرأة بمجلس الشيوخ لتصل إلى 41 مقعدا، والأعوام الماضية كانت تحظي بـ12 مقعدًا فقط.

وتحدث مستشار التنمية والتخطط بالأمم المتحدة، عن زيادة نسبة تمثيل المرأة بالقضاء، والتي وصلت إلى 3115 قاضية العام الماضي، ويصل عدد السيدات إلى 15 امرأة بمنصب رئيس البعثات الخارجية بالسفارات والقنصليات.

وتسعى الأمم المتحدة وفقًا لـ«فراج»، للاستفادة من أفكار ومقترحات مصر، والتي ظهرت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية.

الاستثمارات الأجنبية

وأشار «فراج» إلى دور مصر في تحقيق تقدم كبير على المستوى الإصلاح الإقتصادي، وساهم ذلك في جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، إذ تتمتع بمقومات بشرية وبنية تحتية أساسية تؤهل كبر الشركات للاستثمار بمصر، وتتوفر أيضًا مصدر طاقة متنوعة وأسواق كبيرة مهمة.

ونوه محمد فراج، بأن الأمم المتحدة ستنظم عددا من الفعاليات خلال شهر مارس الحالي بحضور عدد من رائدات الأعمال والسيدات المؤثرات حول العالم ومن ضمنهم سيدات مصريات، مؤكدا أن شهر مارس هو شهر المرأة، حيث يتم الاحتفال خلاله بيوم المرأة العالمي في 8 مارس ويوم المرأة المصرية 16 مارس، وأخيرا عيد الأم 21 مارس.