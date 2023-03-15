وزارة التخطيط تبدأ العمل من مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم

بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، مرحلة الانتقال الكلي لعدد من الوحدات والإدارات المركزية لمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليبدأ العمل رسميًا من المقر الجديد اليوم.

عدد الوحدات والإدارات المركزية

وأكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في بيان، انتقال 14 وحدة وإدارة مركزية من قطاعات الوزارة للعمل رسميًا من مقر الوزارة وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد رئيس مجلس الوزراء.

الإدارات والوحدات التي نقلت اليوم

وأوضحت "السعيد" أن نقل الوزارة بالحي الحكومي يضم التجهيزات كافة لبدء العمل وسيره بشكل طبيعي موضحة أن الفترة السابقة شهدت جهداً كبيراً من القائمين على توفير كل التجهيزات الفنية والأمنية لاستقبال العاملين المنتقلين.

وأضافت أن الانتقال يتم تدريجيًا خلال الفترة من 15 مارس حتى 1 من أبريل المقبل، وذلك كون الوزارة إحدى وزارات المرحلة الأولى المنتقلة إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

يُشار إلى أن الإدارات والوحدات التي بدأت بالانتقال اليوم ضمت الإدارة العامة للشئون القانونية، الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، مشروع جائزة مصر للتميز الحكومي، وحدة التنمية المستدامة، وحدة تكافؤ الفرص، وحدة النمذجة والتنبؤات، وحدة متابعة البرامج والأداء، وحدة سياسات سوق العمل، مشروع رواد 2030، وحدة حقوق الإنسان، وحدة الاستثمار وإدارة الأصول، الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي مع متابعة العمل في المقر الحالي، مشروع نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية.

وحول وسائل الانتقال والمواصلات، وفرت الوزارة وسائل لنقل العاملين بصفة مؤقتة إلى مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك حرصًا منها على موظفيها في بداية انتقالهم.