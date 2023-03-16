تعاون بين حزب حماة الوطن بمطروح ودار الإفتاء لمواجهة الفكر المتطرف

كلف النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، المستشار محمد رحومة أمين التنظيم ووفد من الحزب وأمانة الشؤون الدينية بزيادة دار الإفتاء المصرية فرع مطروح لبحث سبل التعاون بين الحزب والدار خلال الفترة المقبلة تحت رعاية الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، للاستفادة من المؤسسة العريقة في إصدار الفتاوى والمشاركة في الفعاليات والندوات التي ينظمها الحزب.

الفكر الوسطي المستنير

واجتمع أمين التنظيم بحزب حماة الوطن بمطروح ووفد الحزب مع علماء دار الإفتاء المصرية فرع مطروح، اليوم الخميس، وكان في استقباله الدكتور أحمد محمد عبد العظيم أمين الفتوى، ومدير فرع دار الإفتاء المصرية بمطروح، والشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى، ومستشار فرع دار الإفتاء، بحضور الحاج هيبة أبو مرزيق عضو هيئة المكتب وأشرف عبد العزيز أمين المراسم وأحمد حجازي أمين العلاقات العامة والدكتور طلعت كمال عضو أمانة الشؤون الدينية بالحزب لبحث التعاون المشترك في شهر رمضان لنشر الدين والفكر الوسطي المستنير لأهالي مطروح.

أسئلة المواطنين في الفتاوى الشرعية

وبحث أمين التنظيم بحزب حماة الوطن بمحافظة مطروح مع الدكتور أحمد محمد عبد العظيم التعاون مع الدار من خلال الرد علي أسئلة المواطنين في الفتاوي الشرعية والاستفسارات الدينية وحل المشاكل الأسرية طبقا للدين والشرع.

الأفكار المتطرفة وترسيخ الفكر الوسطي

وأوضح أمين التنظيم ببيان أننا نتطلع من خلال الحزب مشاركة دار الإفتاء المصرية في الندوات والدورس الدينية التي ينظمها الحزب لرفع الوعي الديني لدى الشباب والمجتمع والبعد عن الأفكار المتطرفة، وترسيخ الفكر الوسطي للدين الإسلامي وفضله، خاصة ونحن مقبلين على شهر رمضان المبارك، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم المركزي، واللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن.