بروتوكول تعاون بين «آداب بنها» و«أوقاف القليوبية» لمواجهة الفكر المتطرف

استقبل الدكتور محمد أبو عرب، القائم بعمل عميد كلية الآداب بجامعة بنها، الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القليوبية، لبحث سبل التعاون المشترك، وقام «أبو السعود» بإهداء مجموعة من نسخ كتاب المختصر الشافي في الإيمان الكافي للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لمكتبة الكلية.

الندوات التوعوية والتثقيفية

واتفق الجانبان على عقد سلسلة من الندوات التوعوية والتثقيفية لرفع ثقافة الشباب وتعزيز وعيهم حول مجموعة من المبادئ والقيم، كمجابهة الفكر التكفيري المتطرف ودعوتهم لتبني الفكر الوسطي السليم الذي لا يخرج عن إطار تعاليم القرآن والسنة النبوية، كما أكد اللقاء أيضاً على عدة محاور تتناولها هذه اللقاءات التثقيفية من بينها ترسيخ ثقافة المواطنة والانتماء لدى الشباب إلى بلدهم الغالي مصر، والتنبيه والتحذير من الجهر بالرذيلة.

نقلة ثقافية ونوعية خلال المرحلة الراهنة

وأكد الدكتور محمد أبو عرب أن كلية الآداب تشهد نقلة ثقافية ونوعية خلال المرحلة الراهنة من تاريخ الوطن، مستعرضا خلال اجتماعة مع الشيخ صفوت أبو السعود الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكثيف برامج وأنشطة التوعية التي تستهدف تنمية وعي شباب الكلية بكافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وأضاف في بيان له، أنه سيجري تنظيم مُسابقات فنية وثقافية بين الطلاب، والتنسيق مع قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة، بشأن تنظيم رحلات ميدانية للطلاب لزيارة المشروعات القومية والمشروعات المحلية بقرى حياة كريمة بالقليوبية.