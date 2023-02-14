نواب البرلمان: مراكز الشباب منابر لمقاومة الفكر المتطرف وتأهيل الكوادر الوطنية

أكد عدد من النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس، وحضور أشرف صبحي وزير الشباب، أن مراكز الشباب والأندية منابر لنشر الفكر المستنير في مواجهة الفكر المتطرف والشائعات المغرضة وتأهيل كوادر وطنية.

وقال النائب أحمد حته عضو لجنة الاتصالات بالمجلس، إن وزارة الشباب والرياضة تقوم بجهد كبير في تطوير الأندية ومراكز الشباب وإقامة الكثير من الملاعب الخماسية، وحمامات السباحة، والإستادات، والصالات المغطاة، والمدن الشبابية وتم استضافة الكثير من البطولات الدولية على أرض مصر.

الاستثمار الرياضي

وأكد أن الوزير بالفعل يعمل على تعزيز فكرة تحويل مراكز الشباب إلى مراكز ثقافية وعلمية وهي خطوة مهمة لمواجهة الفكر المتطرف والتصدي للشائعات فضلا عن كونها متنفسًا اجتماعيا ورياضيا للشباب.

وطالب النائب أحمد حته بزيادة العمل على مفهوم الاستثمار الرياضي، من خلال التعاون مع القطاع الخاص وأن يتم استغلال المدن الشبابية الاستغلال الأمثل لأن الشباب هم ثروة مصر الحقيقية، ويجب وضع البرامج التي تناسبهم لاحتوائهم في مراكز الشباب بدلاً من الجلوس على المقاهي والأندية الخاصة.

مراكز الشباب هي منافذ لنشر الوعي

وأضاف النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مراكز الشباب هي منافذ لنشر الوعي والفكر المستنير ومقاومة الأفكار المتطرفة ومن المهم استمرار تطوير مراكز الشباب والأندية مطالبا بالاهتمام بمراكز شباب القرى والنجوع.

واستعرض طلب الاحاطة حول تطوير عدد من المراكز بحوش عيسى والعديد من القرى والنجوع وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ الكثير من الخطوات لتمكين الشباب والاهتمام بهم من خلال مؤتمرات الشباب وغيرها من الفاعليات والمؤسسات الشبابية تحت رعايته.

زيادة الاهتمام بمراكز الشباب

من جانبه طالب النائب عمرو القطامي، نائب دائرة الهرم بزيادة الاهتمام بالأنشطة وحمامات سباحة لخلق موارد خاصة لمراكز الشباب، واستعرض القطامي خلال طلب الإحاطة الموجه إلى وزير الشباب والرياضة عددا من مشاكل مركز شباب مدينة الشيخ زايد والسادس من أكتوبر مؤكدا أن مركز شباب زايد يضم حمام سباحة لا يعمل منذ 7 سنوات ولم يتم تشغيله ومركز شباب الحي السادس تم هدم السور الخاص به قبل 3 سنوات إضافة إلى وجود 7 مراكز شباب في السادس من أكتوبر لم يتم تشغيلها رغم الانتهاء منها وكلفت الدولة ملايين الجنيهات.

يشار إلى أن الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، شهدت حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للرد على عدد من الأدوات الرقابية بينها طلبات إنشاء وتطوير مراكز وبيوت الشباب والأندية والملاعب والإستادات، وتقدم النائب أحمد علي إبراهيم وعشرين عضوًا، بطلب إحاطة عن سياسة الحكومة بشأن دعم ريادة الأعمال للشباب في مراكز الشباب، والنائب أحمد فتحي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بمراكز الشباب وتعظيم دورها، وطلب إحاطة وسؤال عن عدم تثبيت العاملين بوزارة الشباب والرياضة.