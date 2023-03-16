«جامعة سوهاج» تقرر زيادة الرحلات للمشروعات القومية تنفيذا لتوجيهات الرئيس

أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أهمية توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنظيم رحلات لشباب الجامعات من أجل التعرف على المشروعات القومية الجديدة التي تقوم بها الدولة ومن بينها مشروع توشكى، مشيرا إلى أن جامعة سوهاج أصدرت قرارا بزيادة الرحلات للمشروعات القومية خارج أو داخل المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

محاولات فاشلة لزعزعة ثقة الشباب

وأضاف «عبدالخالق»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن أعداء الوطن يحاولون زعزعة ثقة الشباب في مقدرات الوطن وجهود الدولة في مختلف المجالات إلى جانب السيطرة الفكرية على أبنائنا من خلال حروب الجيل الرابع والخامس، بعدما فشلوا في هزيمتنا بالحروب التقليدية عبر البندقية، لذلك يجب علينا استباق أعدائنا من هذا المنطلق والتصدي لمخططاتهم.

أهمية عقد الندوات التثقيفية

وأشار رئيس جامعة سوهاج، إلى أهمية عقد الندوات التثقيفية مع استقطاب ذوي الفكر في الدولة المصرية، ذاكرا أن جامعة سوهاج عقدت ندوة نظمها طلاب الجامعة، عن كل المشاكل القومية وكيفية مواجهة أعدائنا، وأهمية محاربة الفكر بالفكر، لافتا إلى أن هناك 181 قرية بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تشهد مشروعات عملاقة بتكلفة تصل إلى قرابة 60 مليار جنيه.