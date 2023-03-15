تعاون بين «حياة كريمة» وسلسلة نوادي سيتي كلوب لدعم مبادرة «كتف في كتف»

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، مشاركة سلسلة نوادي سيتي كلوب في محافظتي كفر الشيخ والشرقية، في فعاليات مبادرة كتف في كتف، في أول تعاون بين مؤسسة حياة كريمة وسلسلة نوادي سيتي كلوب، وطبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين الجهتين.

تعاون بين «حياة كريمة» وسلسلة نوادي سيتي كلوب

ونشرت مؤسسة حياة كريمة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، قائلة: «في أول تعاون بين مؤسسة حياة كريمة وسلسلة نوادي سيتي كلوب، وطبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين الجهتين، شارك النادي، مؤسسة حياة كريمة في محافظتي كفر الشيخ والشرقية في فعاليات مبادرة كتف في كتف»، والتي تأتي تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

مبادرة «كتف في كتف»

وجاءت المشاركة في مبادرة «كتف في كتف» من خلال فتح النادي لأبوابه لاستقبال المتطوعين، لتعبئة كراتين الخير الخاصة بمؤسسة حياة كريمة لتوزيعها في الأيام المقبلة على الأسر الأكثر احتياجا في محافظتي كفر الشيخ والشرقية استعدادا لشهر رمضان المبارك.

وتستهدف مبادرة «كتف في كتف» توفير أكثر من 4 ملايين صندوق مواد غذائية في جميع المحافظات قبل شهر رمضان، كما سيتم إنشاء مطبخ على مستوى المحافظات لتوفير وجبات ساخنة للمواطنين، ويكفي صندوق السلع الخاص بمبادرة كتف بكتف أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة شهر تقريبا، في ظل الاعتماد على 50 ألفا من متطوعي التحالف.