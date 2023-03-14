وكيل رياضة القليوبية يتابع تسليم مركز شباب منية شبين ضمن مبادرة «حياة كريمة»

تابع الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، تسليم مركز شباب بالقليوبية الذي يأتي تطويره ضمن المراكز المدرجة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تأتي المتابعة في ظل توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالجولات الميدانية المستمرة لكافة الأعمال الإنشائية بالهيئات الشبابية بما تشمله من أعمال الخطة الاستثمارية والخطة الإضافية والمشروعات الاستثمارية ومبادرة حياة كريمة .

تطوير 27 مركز شباب في حياة كريمة بالقليوبية

تشمل مبادرة حياة كريمة في القليوبية 27 مركز شباب في نطاق التطوير بالمرحلة الأولى للمبادرة وضمت الأعمال الإنشائية الخاصة بمبادرة حياة كريمة إنشاء عدد من المقرات الإدارية والملاعب والأسوار للمراكز والملاعب وغرف خلع الملابس، التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصري في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية .

اهتمام الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية

أكد «الصبروط» اهتمام الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية والإنشائية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، إيمانا بالدور الهام والمؤثر للرياضة والهيئات الرياضية والشبابية في بناء الشخصية المصرية المتكاملة وتطوير الخدمات المقدمة للنشء والشباب.