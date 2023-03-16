«اتصالات النواب»: إنجاز 80% من أعمال مستشفى طوخ المركزي لافتتاحه في يونيو

أعلن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ونائب دائرة طوخ وقها أن نسبة الإنجاز في مشروع إنشاء مستشفى طوخ المركزي بلغت حتى الآن 80% من جملة الأعمال لافتا إلى أنه يتابع بشكل دوري إنشاءات المستشفى لمتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع ودفع الأعمال تمهيداً لافتتاحها يونيو المقبل ودخولها ضمن منظومة الصحة في محافظة القليوبية وخدمة مواطني مدينة طوخ والقرى المجاورة لها ولخدمة حالات الطوارئ التي تنتج عن حوادث على الطريق الزراعي.

الانتهاء من أعمال الكلادنج للمبني الخارجي

قال رئيس لجنة الاتصالات في بيان له إنه تم الانتهاء من أعمال الكلادنج للمبني الخارجي بمستشفى طوخ المركزي الجديد بنسبة 90% والانتهاء من المرافق الداخلية الصرف الصحي والكهرباء" بنسبة 85%، وجار استكمال أعمال سيراميك الحوائط والأرضيات والحمامات وتجاليد الجرانيت وأعمال البلاط والدهانات، والانتهاء من تركيب الكوريان بفراغات العمليات وتركيب الابواب ويتم الآن أعمال دهان الواجهات وأعمال الجرانيت لافتا إلى أنه تم تركيب 7 مصاعد بالمستشفى الجديد وتوصيل الصرف الصحي الخارجي للمستشفى، وتم الانتهاء من توصيل الكابل الكهربائي الخارجي للمستشفى.

المخطط العام لمستشفى طوخ المركزي

أوضح عضو البرلمان أن المخطط العام للمستشفى يتضمن الطابق الأرضي يضم قسم العيادات الخارجية بعدد 13 عيادة ووحدة معالجة وصيدليتين والمطبخ الرئيسي للمستشفى ومغاسل غسيل وتعقيم ومكواة وتجفيف بالإضافة إلى غرفة الغازات و3 غرف للأشعة السينية والرنين المغناطيسي والمقطعية وموجات فوق الصوتية وغرفة عمليات الطوارئ وغرفة الإنعاش وغرفة طوارئ كما يحتوي الطابق الأول على وحدة الغسيل الكلوي بعدد 20 سريراً وغرفتين عمليات وغرفتين عمليات مناظير والعناية المركزة وتحتوي على 23 سرير وغرفة عزل وقسم المعامل 3 معامل شاملة.

أكد النائب أحمد بدوي ان مستشفى طوخ المركزي الجديد سيتم تزويده بأحدث وحدة قسطرة للقلب تعد الأولى من نوعها بالنسبة لمستشفىات لمديرية الشؤون الصحية كما يحتوي الطابق الثاني على غرف مرضلا نساء وولادة و أطفال سعة 40 سريراً وحضانات للأطفال المبتسرين، و16 حضانة وغرفة عمليات قيصرية وغرفة ولادة طبيعية وغرفة رضاعة، أما الطابق الثالث فيحتوي على سكن أطباء وممرضين بإجمالي 12 غرفة تحتوي كل غرفة على 2 سرير.

وطالب بدوي بتسريع وتيرة العمل لتسليم المستشفى في المدة الزمنية المحددة والمقرر لها لإدراجها في المنظومة الصحية لخدمة مواطني المدينة والمدن المجاورة لها حيث تعد المستشفى صرحاً طبيا شاملا على مساحة 300 م2، وتخدم أكثر من 800 ألف نسمة بمدينة ومركز طوخ ودائرة مدينة قها والطريق الزراعي القاهرة إسكندرية.