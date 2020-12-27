إصابة مدير مستشفى طوخ المركزي بكورونا ونقله لـ«عزل قها»

أصيب الدكتور أحمد يوسف، مدير مستشفى طوخ المركزي، بفيروس كورونا، ويخضع حاليا للحجر الصحي بمستشفي قها.

وطمأن يوسف المواطنين بأن حالته مستقرة، ويخضع حاليا لـ«بروتوكول» العلاج الخاص بوزارة الصحة.

وعقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعا مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تفعيل خط ساخن بالمحافظة لتلقي الشكاوى الخاصة بجائحة كورونا والعمل على مدار الـ24 ساعة، التي تضم في عضويتها، ممثلا عن وكيل وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي والإسعاف ومستشفى بنها التعليمي وبنها الجامعي وقليوب التخصصي والتأمين الصحي ومدير إدارة أزمات المحافظة.

جاء ذلك بحضور إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة، السكرتير العام.

وتم إعداد تقرير بحصر أعداد الأطباء والتمريض بكل مستشفى، والوقوف على الوضع الحالي للأرصدة من الأدوية والمستلزمات الوقائية، وتفعيل دور اللجان المسئولة عن متابعة وتنفيذ العزل للحالات المشتبهة والمخالطة، مشددا على ضرورة تعقيم وتطهير كل المباني الحكومية وارتداء الكمامات للعاملين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية.

وأكد المحافظ استمرار مستشفيات العزل «مستشفى قها المركزى- مستشفى حميات بنها- حميات طوخ- 23 يوليو» في استقبال الحالات الطارئة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية وكافة العاملين بالمنظومة الصحية.

كما شدد المحافظ، على المتابعة الجدية لحالة المرضى سواء المتواجدين بالمستشفيات أو الذين تلقوا العلاج بالمنازل، مع التأكد من توصيل العلاج اللازم لهم من خلال الفرق الطبية التي تصل إلى المنازل طبقا لكارت المتابعة وفي المواعيد المحددة.

ووجه المحافظ، مديري الإدارات الصحية بالمرور اليومي على المستشفيات للتأكد من انتظام تواجد الأطقم الطبية وتوفير البيئة والجو المناسب لهم، لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى، والعمل على تلافي أية معوقات قد تواجههم، ومنع تجمعات المواطنين داخل المستشفيات.

كما ناشد المواطنين باتباع الإرشادات الوقائية والصحية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره وتخفيف العبء عن كاهل الأطقم الطبية، وفي نفس الإطار وجه المحافظ بتكثيف حملات التطهير والتعقيم وحملات التوعية، واستمرار عمل السيارات التي تجوب الشوارع لتوعية المواطنين للالتزام بالمنازل وبالإجراءات الوقائية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص أرقام تليفونات للإبلاغ عن فيروس كورونا، وهي: 01002782373 (موبايل) خط ساحن 11401555573040 (واتساب)، 01119992624 (واتساب) 01227239376 (واتساب).