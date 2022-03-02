انتهاء 60% من مشروع تطوير مستشفى طوخ المركزي.. 16 عيادة خارجية

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية، تفقد خلالها أعمال إنشاءات المستشفى المركزي لمدينة طوخ، والجاري تنفيذه بتكلفة إجمالية تصل إلى 308 ملايين جنيه، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 60%، حيث تجرى الآن أعمال التشطيبات النهائية والدهانات وتركيب الواجهات.

وشدد محافظ القليوبية، على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

تطوير مرفق الإسعاف

واستمع المحافظ من القائمين على تنفيذ المشروع آخر تطورات الأعمال بالمستشفى، موجها بتطوير مرفق الإسعاف وإنشاء مبنى إداري وجراجات، تماشيا مع أعمال التطوير الجارية، وموجها أيضا باستمرار توريد مستلزمات الفرش والأجهزة الطبية، بالتوازي مع أعمال الإنشاءات لتدخل المستشفى المنظومة الصحية في أقرب وقت ممكن.

16 عيادة خارجية

يذكر أن المستشفى يشتمل 16 عيادة خارجية، و90 سريرا داخليا، و21 سرير رعاية مركزة، و16 حضانة أطفال، و20 ماكينة غسيل كلوي، و6 غرف عمليات جراحية، إضافة إلى عمليات النساء والتوليد.

كما شمل المستشفى أماكن انتظار ومكاتب إدارية والعيادة الخارجية، وقسما للطوارئ، وقسما للغسيل الكلوي، وقسما للعلاج الطبيعي، وقسما للأشعة والتعقيم المركزي، إضافة إلى غرف عمليات واستراحات الأطباء ومدرسة التمريض وقسما للمعامل، وحضانات وقسما للحروق وقسما لجراحة المناظير.

في سياق آخر، تفقد الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الوحدة الصحية بقرية مشتهر التابعة للإدارة الصحية في طوخ، وذلك لمتابعة أعمال الوحدة وانتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، حيث تفقد العيادات الطبية المختلفة، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومن تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة.

وأكد «عبدالغني»، أهمية توفير كافة أوجه الرعاية الطبية لجميع المرضي المترددين.

كما تابع مركز اللقاح وتوافر اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد وإنهاء إجراءات تسجيل بيانات المواطنين إلكترونياً وعمل الموافقة المستنيرة، والتطعيم مع توفير كافة أوجه التعاون، والتيسير علي المواطنين، وإتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وإنهاء الإجراءات اللازمة لذلك، مشيراً إلي أن المراكز تعمل من الساعة التاسعة صباحا حتى التاعة مساء.