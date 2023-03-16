رئيس جامعة القاهرة: مستشفى أبو الريش الياباني يقدم خدمات طبية استثنائية

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن مستشفى أبو الريش الياباني يعد من المستشفيات المصرية الفريدة، لأنه يقدم جميع الخدمات للأطفال بينها خدمات طبية نادرة لا يقدمها في مصر إلا مستشفى أبو الريش الياباني، مضيفا أن مجمع العيادات الخارجية الجديدة بمستشفى أبو الريش الياباني، إضافة جديدة لمستشفيات جامعة القاهرة.

فكرة المشروع بدأت في عام 2006

وأكد رئيس جامعة القاهرة خلال افتتاح مبنى مجمع العيادات الخارجية الجديدة بمستشفى أبو الريش الياباني للأطفال، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أن فكرة المشروع بدأت عام 2006، ولكن واجهت الجامعة عددا من الصعوبات، متابعا: «من أهم المشكلات التي واجهت الجامعة هي الأرض التي كان يتم البناء عليها وطبيعة الأرض أيضا».

الجامعة استطاعت حل أزمة التشاور مع أهالي المنطقة

وأضاف الخشت، أن الجانب الياباني استطاع تجاوز هذه الأزمة عن طريق حقن التربة، مشيرا إلى أن الجامعة استطاعت حل أزمة التشاور مع أهالي المنطقة من خلال الاستعانة بخبرات الدكتور علي عبدالرحمن رئيس جامعة القاهرة الأسبق، ومحافظ الجيزة الأسبق، والمشرف على المشروع.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن العمل الفعلي للمشروع بدأ عام 2019، مشيرا إلى زيادة المنحة المقدمة من اليابان عام 2019 لاستكمال المشروع .