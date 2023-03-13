الخشت: جامعة القاهرة حريصة على الانفتاح عالميا دون التفريط في هويتنا

التقى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وفدا رفيع المستوى من رؤساء عدد من الجامعات الأمريكية، لدارسة ومناقشة أوجه التعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعة القاهرة والجامعات الأمريكية، في إطار فتح آفاق التعاون الدولي والارتقاء به في مختلف المجالات التعليمية والثقافية والبحثية، بحضور الدكتور محمد محسن العطار، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار، والدكتورة منال المصري، عميد كلية الطب، والدكتورة عبير عبدالسلام، عميد كلية الآداب.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس جامعة القاهرة بوفد رؤساء الجامعات الأمريكية والذي ضم ممثلين عن جامعات «ولاية نورث كارولينا، وألاباما، وكاليفورنيا، وسانتا كروز، وروتجرز، وولاية كولورادو، وماساتشوستس أمهيرست، وتافتس، وكلية ويلسلي، وماساتشوستس، وجورج واشنطن، وولاية ميشيغان، وبنسلفانيا».

وقال الدكتور محمد الخشت، إنّ جامعة القاهرة ليست مجرد جامعة حكومية عريقة فقط بل هي جامعة عملاقة تضم 27 كلية ومعهدًا، ويدرس بها نحو 270 ألف طالب وطالبة، وبها 1320 لائحة دراسية بكالوريوس وليسانس، و14 ألف مقرر دراسي، و169 مركزًا بحثيًا، و20 مستشفى تعليميا، وتخرّج فيها رؤساء دول ومؤسسات دولية كبرى ورؤساء وزارة، وحصل عدد من خريجيها على جائزة نوبل.

افتتاح فرع لجامعة القاهرة في 6 أكتوبر

وأوضح الدكتور محمد الخشت، خلال اللقاء، أنّ جامعة القاهرة ستفتتح قريبا جامعتها الدولية بمدينة 6 أكتوبر والتي ستُمثل كيانًا أكاديميًا متميزًا بين مؤسسات التعليم العالي على المستويين المحلي والعالمي، كونها جامعة برامج قائمة على الشراكة والدرجات العلمية المزدوجة مع الجامعات الدولية، وسيتم إتاحة الدراسة بها للطلاب المصريين والعرب والأجانب، وسيعتمد جزء كبير منها على المنح الدراسية المجانية للمتفوقين وغير القادرين.

مكانة جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية

وأجاب الدكتور الخشت، على الأسئلة التي طرحها ممثلو وفد الجامعات الأمريكية واستفساراتهم حول الجامعة الدولية الجديدة، ومكانة الجامعة في التصنيفات الدولية، وعوامل جذب الجامعة للطلاب الوافدين، واستراتيجية الجامعة الحالية والرؤية المستقبلية، مؤكدا حرص جامعة القاهرة على الانفتاح العالمي دون التفريط في خصوصيتنا وهويتنا، والسعي لسد الفجوة المعرفية بين المناهج في الجامعة والجامعات المتقدمة من خلال تطوير المقررات واللوائح الدراسية واستحداث برامج دراسية جديدة تواكب وظائف المستقبل وتؤهل الخريجين لدخول سوق العمل.

وأكد الخشت، حرص جامعة القاهرة على تطبيق كل أركان ومحاور جامعات الجيل الرابع في استحداث كليات جديدة مثل أول كلية للنانو تكنولوجي بالشرق الأوسط، والعمل حاليا على استحداث كلية للعلوم الجديدة والمتجددة، وكلية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وكلية للذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وأعرب عدد من أعضاء وفد الجامعات الأمريكية، عن سعادتهم لوجودهم بجامعة القاهرة، كما أشادوا بالفيلم القصير الذي شاهدوه عن الجامعة وتطورها خلال السنوات الخمس الماضية، وما أحرزته من تقدم في التصنيفات العالمية والبحث العلمي والانجازات المتحققة في العملية التعليمية، بالإضافة إلى المشروعات الإنشائية الكبرى التي تنفذها الجامعة في تحقيق استراتيجيات جامعات الجيل الرابع، مع الحفاظ على خصوصيتها، واستقدام الخبراء والأساتذة الأجانب للتدريس بالجامعة.

وفي ختام اللقاء، التقط وفد الجامعات الأمريكية صورة جماعية مع الدكتور محمد عثمان الخشت ونائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث وعدد من عمداء الكليات.