وزير التعليم يفتتح أول مدرسة دولية للتكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية

افتتح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية للتجارة الحديثة، التي تعد واحدة من المدارس الدولية المجانية الأولى من نوعها في التعليم الفني بمعايير عالمية تطبق مفاهيم التنمية البيئية، اليوم الخميس في الإسكندرية، وذلك رفقة مارجريت سانشو، نائب مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بجمهورية مصر العربية، والقبطان علاء فتح الله، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات.

مدرسة التكنولوجيا بالإسكندرية

وقال وزير التربية والتعليم خلال الافتتاح، إن المدرسة واحدة من 5 مدارس تم إنشاؤها في بداية العام الدراسي الحالي، 2022 - 2023، طبقًا لاتفاقية التفاهم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومشروع قوى عاملة مصر المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركاء من القطاع الخاص والعام لإنشاء 10 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية في سبع محافظات: الشرقية، أسيوط، الإسكندرية، المنيا، والجيزة، المنوفية، قنا، مؤكدا أن باب التقدم للعشر مدارس سيكون متاحاً للعام الدراسي الجديد، 2023 – 2024 خلال الصيف المقبل.

النهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر

وأكد وزير التربية، أن المدرسة تسعى إلى المساهمة في الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر، وإعداد خريجين حاصلين على تعليم فني ذو جودة عالية ومؤهلين لسوق العمل سواء كان محلياً أو دولياً.

خلق فرص عمل لائقة

ولفت إلى أن المدرسة تسعى إلى خلق فرص عمل لائقة، ومستدامة، ومتاحة للجميع وذلك من خلال تطبيق المعايير الدولية في تطوير المناهج وفقًا لمنهجية التعليم القائم على الجدارات والتي تتناول تخصصات جديدة متميزة بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص. كما تتسم بيئة التعلم بالمدارس بكونها خضراء ورقمية وذكية.