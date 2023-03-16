وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح يتابع انتظام الدراسة في سيوة

تابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح يرافقه إسماعيل جاتو وكيل المديرية مدرسة السبوخة للتعليم الأساسي في واحة سيوة، انتظام العملية التعليمية بحضور سليمان عمر مدير الإدارة التعليمية ومهدي مشري رئيس مجلس أمناء الواحة وبلال جبريل نقيب المعلمين وموسي ابراهيم أمين حزب مستقبل وطن بسيوة.

انضباط المدارس

وأكد وكيل تعليم مطروح خلال زيارته بعض مدارس سيوة، اليوم الخميس، علي أهمية انضباط العملية التعليمية والالتزام في الحضور للطلاب والمعلمين في المدارس، مثنيا علي أنشطة المدىسة المختلفة.

تكريم أوائل الطلبة في سيوة

وكرم وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح فريق مدرسة السبوخة، ومشرفي الفريق ومدير المدرسة، ومدير إدارة سيوة تقديراً للتميز العلمي وتشريف محافظة مطروح في مسابقة أوائل الطلاب والوصول لدور الثمانية على مستوى الجمهورية، ومنافسة محافظات عديدة وتحقيق الفوز عليهم بالمسابقة حتى الوصول لمراكز متقدمة.

صقل المهارات العلمية

وفي كلمته بالمدرسة نقل وكيل تعليم مطروح للطلاب وأسرة السبوخة تحيات وتقدير اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مؤكداً أنهم كانوا خير سفراء للمحافظة في المسابقة المعرفية ومقدما الشكر والتقدير لمعلمي السبوخة الأجلاء لدورهم الإيجابي والفعال في وصول الطلاب لهذا المستوي المتميز علميا وخلقا.

وأوضح إسماعيل جاتو وكيل المديرية ببيان أن تلك المسابقة والتي تأتي بالتعاون والتنسيق مع حزب مستقبل وطن جاءت لتعميق الانتماء الوطني لدي الطلاب وصقل المهارات العلمية مشيراً أن الوزارة تهدف من خلال تنظيم تلك المسابقات إلى إعداد جيل قادر على إحداث التنمية المنشودة للمجتمع.

وقام وكيل تعليم مطروح بجولة تفقدية لمتابعة انتظام العملية التعليمية وانضباط الدراسة في الفصول الدراسية متابعا شرح المعلمين للحصص ومدى تفاعل الطلاب مع محتوي الشرح كذلك قام بتقييم المستوي اللغوي لطلاب الصفوف الخامس والسادس الابتدائي والصف الثاني الإعدادي موجها مدير المدرسة بإعداد برنامج إثرائي مكثف خلال الفصل الدراسي الثاني لتحسين مستوي طلاب الصف الثاني الاعدادي في القواعد النحوية واللغوية.