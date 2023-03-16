تفاصيل شخصيات مسلسل ضرب نار.. ياسمين عبدالعزيز تتحمل مسؤولية شقيقيها

أيام قليلة ويبدأ عرض مسلسلات رمضان 2023، ومن أبرز الأعمال التي ينتظرها الجمهور مسلسل ضرب نار، للفنان أحمد العوضي، والفنانة ياسمين عبدالعزيز رمضان 2023، حيث يتطرق العمل إلى الخلافات الزوجية بين الزوجين، حيث إن الثنائي سيتزوجان خلال أحداث المسلسل ولكن ستقع بينهما خلافات تؤدي إلى الانفصال.

تفاصيل شخصيات مسلسل ضرب نار

وتجسد ياسمين عبد العزيز، في أحداث مسلسل ضرب نار، دور فتاة شعبية من شبرا تدعى «مهرة أبو الليل»، ويتوفي والدها تطالب بمسؤولية شقيقيها، حيث انها تعمل في مصنع ملابس في منطقة شبرا.

ويجسد أحمد العوضي، خلال مسلسل ضرب نار، شخصية «جابر أبو شديد»، الملقب بالكوماندا، حيث انه سيستأجر من ياسمين عبد العزيز محل أسرتها، ويقعان فى حب بعضهما، وسط العديد من الأزمات والمشاكل التى تواجه الثنائى خلال مشوار حياتهما.

أبطال مسلسل ضرب نار

ويشارك في مسلسل ضرب نار عدد كبير من الفنانين منهم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وبدرية طلبة وإيمان السيد وانتصار وسهير المرشدي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.