مسلسلات رمضان 2023.. عبدالباسط حمودة يقدم أغنية في «ضرب نار»

أيام قليلة، وتبدأ القنوات في عرض مسلسلات رمضان 2023، ومن أبرز الأعمال التي ينتظرها الجمهور مسلسل «ضرب نار» للفنان أحمد العوضي وزوجته ياسمين عبد العزيز.

تفاصيل مسلسل أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز في رمضان 2023

وعلمت «الوطن» أن الفنان عبد الباسط حمودة، انتهى مؤخرا من تسجيل أغنية ضمن أحداث مسلسل ضرب نار لأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، لا سيما عن غناء تتر العمل الفنان محمد الحلو، وحنان ماضي.

مسلسل «ضرب نار» يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، جومانة مراد، سهير المرشدي، بدرية طلبة، أحمد صداق، تامر نبيل، إيمان السيد، هدى الأتربي، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.

يعرض مسلسل ضرب نار طوال شهر رمضان الكريم 2023، عبر شاشة قناة on وon drama حصريا، إذ تعرض عدد كبير من الأعمال الفنية.

أحمد العوضي ينشر البرومو الدعائي الأول لمسلسل ضرب نار

وكان أحمد العوضي نشر البرومو الدعائي لمسلسل ضرب نار، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وعلق عليه: «البرومو الأول لمسلسل الشارع.. ضرب نار.. نجاح دباح إن شاء الله اللي يقابل التاني حلال على التاني».