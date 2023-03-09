أحمد العوضي يوقف تصوير «ضرب نار» لاستقبال سيدة في الكواليس: «أم مصرية طيبة»

نشر الفنان أحمد العوضي، فيديو لاستقبال سيدة له بترحاب شديد، وذلك في كواليس تصوير مسلسله الجديد «ضرب نار»، المقرر عرضه بدراما رمضان المقبل 2023.

سيدة تستقبل أحمد العوضي بحفاوة أثناء التصوير

ونشر أحمد العوضي، الفيديو عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليه: «امي ندهت عليا سبت التصوير وروحتلها وكان أحلى استقبال من أم مصرية طيبة.. ربنا يديكي الصحة ويباركلك يا ست الكل».

وكان أحمد العوضي، كشف عن اسم الصقر الذي ظهر معه في الكثير من الصور، عن طريق نشره صورة تجمعه به عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها: «الكوماندا وشمس ضرب نار».

أبطال مسلسل «ضرب نار»

مسلسل «ضرب نار» يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، جومانة مراد، سهير المرشدي، بدرية طلبة، أحمد صداق، تامر نبيل، إيمان السيد، هدى الأتربي، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.