حكاية جريمة مقتل كهربائي شبرا الخيمة.. «خلاف في جراج انتهى بحكم مؤبد»

مساء الجمعة 18 مارس من العام المنقضي، لم يكن الشاب مصطفى مسيل، 26 عامًا، كهربائي، يعلم أنّ حياته ستنتهي بطريقة مؤلمة، عندما تدخل لفض نزاع بين «عادل. م. ح» 27 عامًا «صاحب جراج»، و«أحمد. ح. م»، 23 عامًا «عامل»، كانا يتشاجرا سويًا بالأسلحة النارية، فلقي مصرعه بسلاح ناري بعدة طلقات في البطن والرجل، ورصدت الجريمة كاميرات المراقبة التي التقطت المتهمين يحملان السلاح ويفران هاربين.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة عندما ورد إلى المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بلاغ يفيد مصرع «مصطفى. أ. م» 26 عامًا، كهربائي، جراء إصابته بعدة طلقات نارية بالرجل والبطن، أودت بحياته في الحال بمنطقة عزبة عثمان، أثناء محاولته فضّ مشاجرة، ونقلت الجثة إلى مستشفى ناصر العام، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين «عادل. ح» مسجل خطر و«أحمد. ا»، طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة.

بيتا النية وعقدا العزم على قتله

ووفقا للتحقيقات التي جرت بمعرفة جهات التحقيق في القضية التي حملت رقم 7260 لسنة 2022 جنايات شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1539 لسنة 2022 كلي جنوب بنها التي حصلت «الوطن» على مضمون التحقيقات في ذلك الوقت، عندما جرى إحالة المتهمين لمحكمة جنايات شبرا الخيمة، أنّ المتهمين قتلا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيّتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض أسلحة نارية وذخائر «فرد خرطوش مسدس» موضوع الاتهامات التالية وتوجها إلى حيث أيقنا مكان تواجده، وما إن ظفرا به، حتى أطلق المتهم الأول صوبه عيارين ناريين من سلاحه الناري المسدس، وأطلق الثاني صوبه عيارا ناريا من سلاح ناري فرد خرطوش، فاستقرت الطلقات بأماكن متفرقة من جسده، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات، التي أودت بحياته، قاصدين من ذلك قتله.

اعترافات المتهم الرئيسي

ووفقًا للاعترافات التي جاءت على لسان المتهم الأول «عادل حمدان»: «يوم الواقعة لقيت ناس اتصلوا بيا، وقالوا إن فيه واحد ضرب نار في الجراج بتاعي وعمل تلفيات في العربيات، وأنا ساعتها نزلت ولقيت العربيات فيها تلف، سألت مين اللي عمل كده قالوا لي اللي كان بيضرب نار من فرد خرطوش هو المجني عليه، فأنا جبت تليفونه واتصلت بيه، وقلت له يعمل الإتلافات اللي حصلت في العربيات، قال طيب، وقال إنه هيتصل بيا، وبعد شوية أنا اتصلت بيه ومردش، وبعد شوية تاني اتصلت به قال لي تعالى عند مسجد الهوانم ورحت، وكان معايا (أحمد. ح. م)، هو بينزل معايا في الجراج، وفوجئنا إن المجني عليه جاي ومعاه سلاح فدافعت عن نفسي».

جريمة انتهت بالمؤبد والسجن

أكثر من 12 شهرًا مرت على الواقعة التي ظل الكثير من شارع 25 على ناصية جامع الهوائم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يتحدث عنها، وتداولت القضية أوراقها داخل أروقة محكمة جنايات شبرالخيمة، حتى أسدلت الستار مساء أمس، وقضت المحكمة بالسجن المؤبد للمتهم الأول «عادل حمدان» صاحب جراج والمشدد لمدة 10 سنوات للمتهم الثاني «أحمد. ح. م» عامل».