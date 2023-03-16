وزير القوى العاملة يتفقد مركز التدريب المهني بحوش عيسى ويسلم 13 عقدا لذوي الهمم

استقبلت اليوم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، حسن شحاتة وزير القوي العاملة، بمركز التدريب المهني بحوش عيسي، في مستهل زيارته لمحافظة البحيرة اليوم لتفقد ملتقي تشغيل الشباب، وقيامه بتسليم عدد 13 عقد عمل لذوي الهمم بالشركات.

75 مركز تدريب ثابت ومتنقل

تأتي الزيارة في إطار تنفيذ خطة الوزارة للتدريب المهني، والتي تنفذها كافة المحافظات من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل، لتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، خاصًة وأن محافظة البحيرة من المحافظات كثيفة العمالة وتمتلك عدد كبير من المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية ويعمل بها أكثر من 400 ألف عامل في 536 منشأة.

أكدت الدكتورة نهال بلبع، على حرص محافظة البحيرة وجهودها المبذولة في إعداد وتدريب كوادر بشرية وتأهيلها لسوق العمل وإكسابهم الخبرات التي تمكنهم من إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب وزيادة مصادر الدخل القومي.

جاء ذلك تماشيًا مع سياسة الدولة في تشجيع التدريب المهني وإنشاء مراكز تدريب مهنية والاهتمام بالتعلىم الفني.

تعاون بين محافظة البحيرة ووزارة القوى العاملة

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلي التعاون والتنسيق الكامل مع وزارتي القوي العاملة والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لإطلاق مبادرات قومية للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأضافت أن هناك إقبالا كبيرا على الدورات المنفذة بمراكز التدريب المهني بالمحافظة، مشيرة إلي دور تلك المراكز في إخراج أجيال مدربة جاهزة لأسواق العمل تعمل على تنمية موارد الدخل الذاتي وتشجيع ريادة الأعمال.

وأشار بلبع إلى إتاحة أماكن لتسويق منتجات مراكز التدريب داخل وخارج المحافظة لتشجيع المتدربين وتنمية مصادر الدخل لديهم، مؤكدة على حرص المحافظة في افتتاح مراكز تدريب مماثلة بمدن ومراكز المحافظة.

ووجه حسن شحاتة وزير القوى العاملة الشكر للدكتورة نهال بلبع والقيادات التنفيذية بالمحافظة لدورهم الكبير والبارز في تشجيع ودعم مراكز التدريب والتأهيل المهني، وتنمية هذا القطاع الحيوي لما يمثله من أهمية في إعداد وتجهيز أيدي عاملة مدربة وكذا توفير فرص عمل ملائمة مرتبطة باحتياجات سوق العمل.

كما أكد وزير القوي العاملة على تضافر كافة الجهود لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وأشار إلي قيام الوزارة بتوفير فرص العمل وتوفير الجو الملائم للشباب من خلال مراكز التدريب والسيارات المتنقلة للتدريب على كافة الحرف بالإضافة إلي التنسيق مع التربية والتعلىم لتطوير مدارس التعلىم الصناعي لتوفير أيدي مدربة من خلال منظومة متكاملة.

هذا وقد قام وزير القوي العاملة ونائب محافظ البحيرة بتفقد معمل اللغات وورشة إنتاج الكهرباء من الطاقه الشمسية وأقسام الكروشية والتطريز والخياطة والملابس الجاهزة وكذا أقسام صيانة المحمول والحاسب الآلي والتبريد والتكييف، واستمعوا لشرح مفصل عن الأقسام الذي يضمها المركز وامكانياتها الفنية، كما تابعوا مراحل عمل الأقسام وتنفيذ عدد من التجارب العملية وناقشوا المتدربين والمتدربات والوقوف على مطالبهم.