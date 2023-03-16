أسعار السلع بمعرض «أهلا رمضان» في المنصورة.. الأرز والسكر بـ15 جنيها

توفر محافظة الدقهلية، السلع الذغائية بأسعار مخفضة بنحو 30% بمعرض أهلا رمضان، في إطار حرص وزارة التموين وتكليفات مجلس الوزراء فى التوسع في إنشاء معارض أهلا رمضان في كافة محافظات الجمهورية، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وافتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، معرض أهلا رمضان الرابع بالمنصورة للسلع الغذائية الأساسية وذلك أمام حى شرق المنصورة، ليشمل كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتخطى الـ30%.

جاء ذلك بحضور كل من المهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، والمحاسب متولى عبد العال رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبد العاطى رئيس حي شرق المنصورة.

أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي قائمة أسعار السلع الغذائية الأساسية بمعرض أهلا رمضان في المنصورة، وهي كالتالي:

- كيلو السكر المعبأ بـ15 جنيها.

- كيلو أرز معبأ بـ15 جنيها.

- شيكارة أرز 10 كيلو بـ150 جنيها.

- شيكارة دقيق 25 كيلو بـ375 جنيها

- علبة طحينة 700 جرام بـ17 جنيها.

- علبة مربى 1 كجم بـ30 جنيها.

- كرتونة ملح بونو 20 كيس بـ15 جنيها.

- علبة مرقة دجاج مكعب بـ25 جنيها.

- الفول الحصى بسعر 9 جنيهات لوزن 500 جرام

- الفول المجروش 10 جنيهات 500 جرام

- عدس أحمر 20 جنيها لوزن 500 جرام

- عدس بجبة 18 جنيها لوزن 500 جرام

- والعدس الأصفر بسعر 20 جنيها لوزن 500 جرام

- الفاصولياء البلدي واللوبيا بسعر 24 جنيها لوزن 500 جرام

- الترمس 12 جنيها لوزن 500 جرام

- كيلو أرز بسمتي 38 جنيها.

- كيلو الدقيق 15 جنيها.

ومن جانبها تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح منتجات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة للوزارة، بأسعار مخفضة تصل لـ30%، فى ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع تكفي احتياجات المواطنين لفترات طويلة، وكذلك طرح السلع بمنافذ ومعارض أهلا رمضان.

أماكن معارض أهلا رمضان في المنصورة

يذكر أن محافظة الدقهلية، انشأت أربع معارض أهلا رمضان بالمنصورة الاول بستاد المنصورة بجوار الصالة المغطاة والثاني أمام سجن المنصورة العمومي بشارع الجيش والثالث أمام حي شرق المنصورة والرابع بشارع قناة السويس بجوار سور مصنع الألبان.