ضخ دواجن مجمدة محلية بمعرض أهلا رمضان في مدينة نصر.. بسعر الفراخ البرازيلي

ضخت الشركة المصرية للحوم والدواجن، إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، دواجن مجمدة محلية بنفس سعر الفراخ البرازيلي المجمدة، فضلا عن ضخ مزيد من السلع في معرض أهلا رمضان مدينة نصر، والتي تنوعت ما بين لحوم سودانية طازجة، ولحوم بلدية، وأنواع متعددة من الأسماك.

أسعار الدواجن المجمدة في معرض أهلا رمضان

وجاءت أسعار الدواجن المجمدة في معرض أهلا رمضان وهي دواجن محلية وليست مستوردة بسعر 65 جنيها، وهو نفس سعر كيلو الفراخ البرازيلي المجمدة المطروحة أيضا في معرض أهلا رمضان مدينة نصر.

تخفيضات معرض أهلا رمضان

وتشهد الأسعار في معرض أهلا رمضان مدينة نصر، تخفيضات تبدأ من 30% حتى 50% طبقا لتوجيهات المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بإقرار تخفيضات لرواد المعرض.

أسعار اللحوم والدواجن

** فراخ برازيلي مجمدة سعر الكيلو 65 جنيها.

** فراخ محلي مجمدة الكيلو بسعر 65 جنيها.

** كيلو اللحم السوداني الطازجة 165 جنيها.

** كيلو اللحم البلدي من 180 إلى 190 جنيها.

أسعار الأسماك في معرض أهلا رمضان

كاليماري وزن 1 كيلو بسعر 155 جنيهًا.

ماكريل وزن 1 كيلو بسعر 85 جنيها.

علبة شوربة سي فود بسعر 70 جنيهًا.

فيليه باسا أحمر وزن 1 كيلو بسعر 75 جنيها.

فيليه باسا أبيض وزن 1 كيلو بسعر 95 جنيها.

جمبري بقشر 20/30 وزن 1 كيلو بسعر 315 جنيها.

جمبري لحم 41/50 وزن 1 كيلو بسعر 315 جنيها.

جمبري لحم 31/40 وزن 1 كيلو بسعر 325 جنيها.

جمبري لحم 26/30 وزن 1 كيلو بسعر 335 جنيها.

جمبري لحم 26/25 وزن 1 كيلو بسعر 345 جنيها.