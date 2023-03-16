افتتاح أول وحدة مناظير للجهاز الهضمي والكبد في مستشفى الحمام بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه جرى، اليوم الخميس، افتتاح وتشغيل الفعلي لوحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى الحمام المركزي، وذلك استمرارا لجهود محافظة مطروح بالتعاون مع وزارة الصحة في الارتقاء بمنظومة الصحة مع توفير مزيد من الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي مطروح في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

خدمات طبية متميزة

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح إن الوحدة الجديده تقدم خدمات متميزه لجميع المرضى من أهالي الحمام والقرى والنجوع التابعة لها، وسيتم استقبال المرضى يوم الخميس من كل أسبوع في مستشفى الحمام للكشف بعيادة الجهاز الهضمي والكبد على أن يتم عمل المنظار حال احتياج المريض لذلك يوم الأحد من كل أسبوع تحت إشراف الدكتور ماهر غرابة استشاري جراحة المناظير.

مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمطروح

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح في بيان أنه يجري العمل أيضا بوحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفي مطروح العام يوم الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

تطهير المناظير

وأشار وكيل وزارة الصحة بمطروح إلي أنه جري تدريب فريق العمل بالوحدة علي استخدام وتطهير المناظير بالطرق العلمية الصحيحة.