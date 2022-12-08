افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي بـ«حميات سوهاج» وبدء استقبال المرضى

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، صباح اليوم، وحدة مناظير الجهاز الهضمي العلوي والسفلي، بمستشفى حميات سوهاج؛ في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير كل الخدمات الطبية، وتوفير أحدث الأجهزة بمستشفيات سوهاج.

حضر الافتتاح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة، والنائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ، وعلى مبارك رئيس جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل والتى ساهمت فى تجهيز الوحدة، والدكتور اسماعيل عثمان مدير مستشفى حميات سوهاج، والدكتور محمد حسن مدير عام التأمين الصحي بسوهاج.

مراحل إنشاء الوحدة

وتفقد المحافظ محتويات الوحدة، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل إنشائها والخدمات الطبية التي تقدمها للمواطنين، وأكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه تم تدريب العاملين على طرق التشغيل والتعقيم.

وأشار إلى أنه تم تأسيس الوحدة وتزويدها بكل الاحتياجات والمستلزمات ورفع كفاءة المكان المخصص لها بالجهود الذاتية، لافتا إلى بدء الوحدة في استقبال المرضى سواء من التأمين الصحي، أو العلاج على نفقة الدولة.

سير العمل بالوحدة

وعقب افتتاح وحدة المناظير قام محافظ سوهاج بتفقد سير العمل بوحدة الكلى بالمستشفى، واطمأن على توافر كافة المستلزمات الطبية، دون أية معوقات، وتواجد أطقم الأطباء والتمريض، موجها بتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، كما تابع فعاليات الدورة التدريبية المنعقدة بالمستشفى؛ لتدريب أطقم التمريض بقسم العناية المركزة.