«هويدا» الأم المثالية في مطروح.. ربت 4 أبناء رغم التحديات

فازت هويدا فؤاد عبدالمنعم رشوان بمسابقة الأم المثالية في مطروح، وهي سيدة أرملة منذ 21 عامًا، وتعمل مدرسة «معلم خبير» في التربية والتعليم بالمحافظة..

قصة كفاح «هويدا»

قصة كفاح عظيمة بدأتها الأم المثالية 2023 عن محافظة مطروح، خلال حديثها ل«الوطن»، إذ تزوجت من موظف بسيط يعمل في «سنترال»، ودامت الحياة الزوجية 16 عامًا، ورزقت خلالها بـ3 بنات، وولد، واهتمت بهم ورعاية أسرتها بجانب عملها، ومرض الزوج بـ«سرطان في الكبد»، واستمرت رحلة العلاج لمدة عامين، كانت ترافقه أثناء السفر إلى محافظة أخرى لتلقي العلاج.

وفاة الزوج

وتوفى زوج الام المثالية في محافظة مطروح في عام 2002، وكان عمرها في هذا الوقت 39 عاما، وكانت تعيش في سكن إداري، وأكبر أبنائها في الصف الثالث الثانوي، وأصغرهم ما زال رضيعا، ومن المكافأة التي حصلت عليها من جهة عمل الزوج بنت منزلًا صغيرًا لها ولأولادها، وكانت تقوم بأعمال البناء بنفسها لتوفير مصاريف الدروس الخصوصية لأبنائها التوأم.

واستمر كفاح الأم حتى حصلت الابنتان التوأم على مؤهلات جامعية، وتزوجتا، كما تخرجت الابنة الثالثة وحصلت على بكالوريوس زراعة، وتزوجت، وتخرج الابن الأصغر وحصل على بكالوريوس زراعة ويعمل بالأعمال الحرة.