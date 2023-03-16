الأم المثالية بمحافظة المنوفية 2023.. تفرغت لتربية طفليها بعد وفاة عائل الأسرة

حصلت سوزان منصور عبد الله باز خميس، على لقب الأم المثالية 2023 بمحافظة المنوفية، وهي أرملة منذ 21 عاما، وتبلغ من العمر 52 سنة، حاصلة على دبلوم فني تجاري، وحاليا ربة منزل، ابنتها الأولى حاصلة على ليسانس حقوق، والابن الثاني حاصل على بكالوريوس هندسة.

وفاة الزوج قبل 22 عاما

تزوجت الأم ثم رزقها الله بولد وبنت وعاشت حياة هادئة وبسيطة واهتمت برعاية أسرتها، وتوفي الزوج قبل 22 عاما، وكان عمر الأم حينها 31 عاما، وترك لها الأبناء في عمر «8، و4 سنوات»، ومعاش ضئيل لا يتخطى 170جنيه، ول يكن يكفي متطلبات الأبناء.

عكفت على تربية أبنائها، وقامت برعايتهم وتعليمهم، وكانت تقوم ببيع البيض والدواجن والطيور حتى تستطيع توفير متطلبات أولادها التعليمية.

قامت بتجهيز ابنتها وزوجتها

مرضت الأم، وبعد الفحوصات والأشعة قامت بإجراء عملية لاستئصال الكُلى اليمنى حتى تعافت وأصبحت في حالة جيدة، وأصيبت مرة أخرى بمياه زرقاء على العين اليمنى ومازالت تحت العلاج والمتابعة مع الطبيب.

أكرمها الله بتخرج الابنة الكبرى من كلية الحقوق، والابن الأصغر حصل على بكالوريوس هندسة، وبفضل الله استطاعت الأم تجهز الابنة وتزوجت، ومازال عطائها مستمرا نحو أبنائها.