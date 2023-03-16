«التضامن» تعلن أسماء الأم المثالية على مستوى الجمهورية 2023

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2023 على مستوى محافظات الجمهورية.

وجاءت في المركز الأول على مستوى الجهورية هدى عبد اللطيف محمود من محافظة كفر الشيخ، وفازت عزيزة أحمد عمر عبد ربه من محافظة الوادي الجديد بالمركز الثاني، وجاءت مرفت السيد محمد من محافظة السويس في المركز الثالث.

كما أعلنت الوزارة أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة، وجاءت كالتالي: «نوال إبراهيم خليل، الأولى على محافظة الأقصر، هدى إبراهيم محمود صالح الأولى على محافظة أسيوط، وسوزان منصور عبدالله الأولى على محافظة المنوفية، وجميلة السيد على خضر الأولى على محافظة البحر الأحمر، وحيات أحمد حسين أبو صالحة الأولى على محافظة بورسعيد».

وجاءت صفاء على عبد الوهاب الأولى على محافظة بني سويف، وعايدة محمد السيد فرج الله، الأولى على محافظة القليوبية، ونادية إمبارك سليمان محمد، الأولى على محافظة الإسماعيلية، ابتسام حسن حسين بشر، الأولى على محافظة شمال سيناء، وهويدا فؤاد عبد المنعم، الأولى على محافظة مطروح، وحليمة سلامة عبد السميع، الأولى على محافظة الفيوم، وفضيلة سيد أحمد أحمد، الأولى على محافظة الغربية.

وجاءت حمدية عبد اللاه عطيه بشير، في المركز الأول بمحافظة قنا، وهدى محمد عبادي، الأولى على محافظة الإسكندرية، ورضا عبد الحميد إسماعيل، الأولى على محافظة أسوان، وفاتن حسين عثمان، الأولى على محافظة سوهاج، وراعوث لوكاس وردخان، الأولى على محافظة القاهرة، وفيروز السيد رمضان، الأولى على محافظة جنوب سيناء، وسمية إبراهيم عبد العزيز سلامة، الأولى على محافظة دمياط، وزينب عبد المعبود محمد، الأولى على محافظة المنيا، ومرفت أحمد إبراهيم، الأولى على محافظة الشرقية، وبدرية مصطفى عبد الحليم، الأولى على محافظة البحيرة، والسيدة سليمان مصطفى لبن، الأولى على محافظة الجيزة، وإيمان أحمد عبد الرحمن، الأولى على محافظة الدقهلية.

كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي الفائزات بلقب الأم المثالية البديلة الأولى على مستوى الجمهورية عن عام 2023، وهي نوال عبد العظيم محمد من محافظة المنوفية، وجاءت آمنة على نصر من محافظة السويس، الأم البديلة الأولى لمؤسسات الرعاية «كريمي النسب»، على مستوى الجمهورية، أما الأم المثالية من ذوي الإعاقة على مستوى الجهورية، فجاءت عيوشة حسن سليمان العسيلي من محافظة بورسعيد، وحصدت سهير الحسيني بيومي من محافظة الشرقية، لقب الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية لابن من ذوي الإعاقة عن عام 2023.

أما فيما يتعلق بالأم التي لديها أحد المشروعات الصغيرة في إطار سياسة الوزارة للتشجيع علي التمكين الاقتصادي، فقد جاءت مريم شاوول جورجيوس من محافظة قنا، الأم المثالية الأولى لأحد المشروعات الصغيرة « التمكين الاقتصادي» علي مستوى الجمهورية، أما فيما يتعلق بالأم المتطوعة في المبادرة الرئاسية « حياة كريمة»، جاءت امتياز السيد شديد من محافظة المنوفية الأم المتطوعة الأولى على مستوى الجمهورية، وجاءت زكية محمد صابر من محافظة دمياط الرائدة الريفية المتميزة الأولى على مستوى الجمهورية، وفاطمة السيد مصطفى من محافظة الشرقية أمًا مثالية لشهيد من القوات المسلحة، والأم فايزة أحمد سليم أمًا مثالية لشهيد من الشرطة من محافظة الدقهلية.

وقدمت وزارة التضامن الاجتماعي التهاني للأمهات الفائزات ولكل الأمهات المصريات، مؤكدة حرصها على تكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تحتفل مصر بالمرأة المصرية، التي رأت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة غير مسبوقة، وتعيش عصرها الذهبي.

وأكدت أن عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام 2023 بلغ 660 سيدة على مستوى الجمهورية، لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، ومن بينهن 424 متقدمة انطبقت عليهن الشروط، ومن بينها ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، وأن يكون لها قصة عطاء، فضلا عن الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، ويُستثني من هذا الشرط المحافظات الحدودية بحد أقصي 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز بإحدى المهن ويُستثني الابن ذو الإعاقة ذهنيا غير قابل للتعلم.

أما بالنسبة للأسرة البديلة، فهي الأم للأسرة الكافلة من الأطفال «كريمي النسب»، في منزلها مع أطفالها البيولوجيين، أو الأم التي لم يسبق لها الزواج «الأنسة» أو زوجة الأب التي قامت برعاية أبناء الزوج، أو الخالة، أو العمة، أو الجدة، فيستلزم أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل جامعي، والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة بالتعليم والصحة والمعاملة، وإعطائهم من الاهتمام والحب والحنان القدر المناسب الذي أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة.

وفيما يتعلق بالأم البديلة بدور الرعاية، فهي الأم التي قامت برعاية وتربية الأبناء «كريمي النسب» داخل أحد دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ويستلزم أن يكون الابن أو الابن البديل بالدار قد حصل على مؤهل علمي مناسب، وأن تكون الأم قد قامت بواجبها نحو الابن أو الابنة في التعليم والصحة، وإعطائهم القدر المناسب من الاهتمام والحب والحنان الذي أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة.

وبالنسبة للأم التي لديها أحد المشروعات الانتاجية الصغيرة «التمكين الاقتصادي»، فهي الأم التي قامت برعاية أسرتها وتربية أبنائها، إلى جانب حصولها على أحد المشروعات الإنتاجية الصغيرة، واستطاعت المساهمة في رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة.

وأفادت الوزارة أن الفئات المُكَّرمة لهذا العام هي الأم المثالية على مستوى المحافظات، وأم بديلة وأم من ذوي الإعاقة، وأم لابن من ذوي الإعاقة تميز في أحد المجالات سواء الرياضية أو الفنية أو العلمية، وأم من مؤسسات الأطفال «كريمي النسب»، وأم حاصلة على مشروع للتمكين الاقتصادي، وأم متطوعة من أجل حياة كريمة، كنموذج مشرف، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالإضافة إلى رائدة اجتماعية متميزة، بالإضافة إلي أم شهيد من القوات المسلحة وأم شهيد من الشرطة.