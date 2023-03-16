الأم المثالية بالسويس انتصرت على المرض وكافحت من أجل أولادها: نفسي أحج

بالزغاريد والأفراح استقبلت السيدة ميرفت السيد محمد، وأسرتها خبر الإعلان عن فوزها بالمركز الثالث كأم مثالية على مستوى الجمهورية إذ عبرت عن سعادتها الكبيرة بعد الإعلان عن فوزها، خاصة أنها لم تكن تتوقع الفوز، ولكن الجائزة كانت عوضا لها عن المرض التي صبرت عليه، وعلى كفاحها في تربية أولادها.

الأم المثالية على مستوى الجمهورية توجه نصيحة للزوجات

وقالت ميرفت السيد محمد علي، الأم المثالية الثالثة على مستوى الجمهورية، إنها تنصح كل المتزوجات بالصبر وتحسين علاقتهن بالله، مؤكدة أن زوجها كان سندا لها بعد الله.

وأضافت الأم المثالية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الصبر والرضا من أهم مقومات التعامل بين الزوجين، موضحة أن المرض والصحة من الله، والصبر على البلاء والابتلاء عبادة.

وتابعت: أن الدكتور عبد المنعم الحاج قال لي وهو يناقش الدكتوارة الخاصة بي، لو كان بيدي كنت رشحتك أم مثالية، مؤكدة أنها تتمنى أن تؤدي فريضة الحج.

وروت قصة حياتها أنها تزوجت عام 1988، وبعد سنوات من زواجها أصيبت بالفشل الكُلوي، وكان يجرى لها الغسيل الكُلوي ثلاث مرات أسبوعياً، لكنها كافحت كأم من أجل رعاية الأبناء ورعاية زوجها رغم مرضها بجانب عملها، بالرغم من ضيق الحال في ذلك الوقت.

واستكملت: أن زوجها كان يعمل موظفا، وأكرمها الله وحصلت ابنتها الكبرى على بكالوريوس علوم وتعمل مهندسة كيميائية بإحدى الشركات وتزوجت وأنجبت، وتخرج الابن الثاني وحصل على بكالوريوس علاج طبيعي، والابن الثالث تخرج وحصل على بكالوريوس تربية.

إجراء عملية زرع كلى والحصول على الماجستير والدكتوراه

وتشير الأم المثالية إلى أنها بعدما اشتد مرضها عام 2019 قامت بإجراء عملية زرع كُلى، واهتم أبناؤها بها مع الزوج وكان هو السند، حتى تحسنت حالتها الصحية وواصلت مسيرتها في الحياة.

واستكملت الأم دراستها وحصلت على دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص مناهج وطرق تدريس اللغة العربية بدرجة امتياز.