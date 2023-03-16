الأم المثالية بشمال سيناء.. رعت ابنها المصاب بالشلل الحركي طوال 24 سنة

حصلت ابتسام حسن حسين بشر، على المركز الأول للأم المثالية بمحافظة شمال سيناء، 53 عامًا، وهي أرملة منذ 6 سنوات حاصلة على دبلوم فني تجاري، وربة منزل، ولديها 4 أبناء «الابن الأول بكالوريوس تجارة، والابن الثاني بكالوريوس تربية رياضية، والابن الثالث بدون مؤهل، معاق ذهني، والابن الرابع بكالوريوس صيدلية».

حياة مأساوية منذ طفولتها

عاشت ابتسام حسن حسين بشر، الأم الفائزة بمسابقة الأم المثالية بمحافظة شمال سيناء، حياة مأساوية منذ طفولتها بسبب انفصال الأب والأم وهي لم تتجاوز السادسة من عمرها، كافحت والدتها حتى تستطيع تعليمها وتربيتها، فكانت لها الأب والأم حتى حصلت على دبلوم فني تجاري.

تقييم في منزل العائلة مع 11 فرد

تزوجت ابتسام وأنجبت الابن الأول بعد عام من الزواج، وكانت تقيم بمنزل عائلة الزوج المكون من11 فردا، فكانت تقوم برعايتهم جميعا بجانب ابنها الرضيع، واضطر الزوج إلى ترك الأم وسافر إلى إحدى الدول العربية لتحسين وضع الأسرة، وكانت الأم وقتها حامل في ابنها الثاني.

إصابة الابن بضمور بالمخ

وعاد الزوج من العمل بالخارج واستقر مع الأسرة، وأنجبت الابن الثالث والرابع، ولكن بعد فترة لاحظت الأم أن الابن الثالث يظهر عليه بعض الأعراض غير الطبيعية، فعرضت الابن على أحد الأطباء، وتم التشخيص بأنه يعاني من ضمور في المخ، لتبدأ رحلة معاناة وعلاج قاسية بسبب السفر بالابن وتكاليف العلاج.

صالون الحلاقة مصدر الدخل

فتح الزوج صالون للحلاقة وكان مصدر الدخل الوحيد للأسرة، ورغم الظروف التي تمر بها الأسرة وضيق الحال، إلا أن الأم اهتمت بتعليم الأبناء.

وفاة الزوج قبل 6 سنوات

توفي الزوج منذ 6 سنوات ومازالت الأم ترعى الابن المعاق الذي أصيب بشلل حركي كامل، لم تهمل الأم في رعايته، وتقوم برعايته رعاية كاملة من مأكل ومشرب واستحمام وتحركه من مكان لآخر وهو يبلغ من العمر الآن 24 عاما، وتخرج جميع أبنائها وحصلوا على مؤهلات عُليا.

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