الأم المثالية ببورسعيد 2023.. اعتمدت على راتبها ومعاش زوجها لتربية ابنيها

حصلت حيات أحمد حسين أبو صالحة، على لقب الأم المثالية 2023 بمحافظة بور سعيد، وهي أرملة منذ 32 عامًا، وتبلغ من العمر 63 عامًا، حاصلة على دبلوم معلمين ومعلمات، وتعمل معلم خبير - بالمعاش، ولديها ابن وابنة، الابنة الأولى حاصلة على ليسانس حقوق ودبلوم قانون، والابن الثاني حاصل على بكالوريوس حاسب آلي.

وفاة الزوج بعد مرور 12 عاما من الزواج

تزوجت الأم عام 1979 من مقاول معماري، ورزقها الله ببنت وولد، وبعد مرور 12 عامًا من الزواج توفي الزوج في حادث أثناء عمله، حيث سقط من ارتفاع أربعة طوابق، تاركًا الابنة الكُبرى في عمر 8 سنوات، والابن الأصغر في عمر 5 سنوات ومعاش الزوج ضئيل لا يكفي متطلبات الأسرة.

واعتمدت الأم على راتبها حيث كانت تعمل مُدرسة بجانب معاش زوجها في رعاية أبنائها وتعليمهم، وقامت الأم بالحصول على قروض لمعاونتها في الإنفاق على تعليم أبنائها.

جمعيات لتربية أبنائها

وحرصت الأم على حصول الأبناء على شهادات جامعية، فتخرجت الابنة الكبرى وحصلت على ليسانس الحقوق ثم دبلومه وماجستير في القانون وتعمل بإحدى المصالح الحكومية، والابن الأصغر تخرج وحصل على بكالوريوس حاسب آلي، ويعمل في الأعمال الحرة.

وساندت الأم أبنائها حتى استطاعت بفضل الله مساعدتهم في تجهيزات واتمام الزواج وتزوج الإثنين، ومازالت تقدم لهم يد العون والمساعدة حتى الآن.