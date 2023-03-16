وزير القوى العاملة ونائب محافظ البحيرة يسلمان 18 عقد عمل لذوي الهمم

سلم حسن شحاتة وزير القوى العاملة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، عدد 18 عقد عمل لذوي الهمم بالشركات، و32 شهادة إتمام تخرج الدورات التدريبية التي تمت بالعربة المتنقلة «مهنتك مستقبلك» من إجمالي 120 شهادة.

وأكدت نائب محافظ البحيرة أن المحافظة لديها آفاق كبيرة وواعدة ومتاح بها سبل الاستثمار الزراعي والصناعي والتجاري، لتوفير فرصة عمل حقيقية للشباب، وخاصةً من ذوي الهمم.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة دمج ذوي الهمم بسوق العمل وتنمية مهاراتهم وتوفير فرص عمل لائقة وكريمة لهم.

تنظيم ملتقيات توظيف في البحيرة

وأشارت «بلبع» إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تنظيم العديد من ملتقيات التوظيف لاستكمال الجهود التي تتم بالتنسيق بين محافظة البحيرة ووزارة القوى العاملة وتوفير فرص عمل للشباب ومنها الملتقى التوظيفي الذي نحن بصدده اليوم والذي يوم 5858 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

توفير الدعم للعاملين

كما أكد وزير القوى العاملة على بالعمل على توفير كافة أوجه الرعاية والدعم للعاملين بجميع المحافظات، مشيراً إلى أن الفترة الماضية نفذت العديد من المشروعات القومية الكبرى والتي كان لها دور كبير في القضاء على البطالة.

وأوضح أن المرحلة القادمة في حاجة إلى أن يؤدي كل منّا دوره المنوط به للوصول بمصرنا الغالية لمكانتها الحقيقية بمواطنيها وعمّالها الشرفاء.