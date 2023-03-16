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«مدبولي»: تفقدنا 10 مشروعات اليوم منها 8 في طور التشغيل التجريبي

كتب:

محمد متولي
04:48 م | الخميس 16 مارس 2023
مؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي

مؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تفقد اليوم 10 مشروعات، منها 8 مشروعات بدأت في طور التشغيل التجريبي، فضلا عن منطقتين لوجيستيتين، «أغلب تلك المصانع تخص صناعات مصر كانت تستوردها، والرئيس السيسي وجه بضرورة اقتحام هذا الملف».

مدبولي: نسعى للتصنيع محليا بدلا من استيرادها بالدولار

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي له على هامش تفقده عددا من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن تلك المنتجات كان يتم استيرادها من دول الخارج، حتى وجه الرئيس بضرورة تصنيع تلك المنتجات محليا بدلا من استيرادها بالدولار.

افتتاح مصنع أجهزة الري المحوري  خلال شهرين

وواصل: «على سبيل المثال أجهزة الري المحوري علشان مشروعات الاستصلاح الزراعي الكبيرة اللي بنعملها، ومش ممكن هنفضل نستورد تلك الأجهزة وندفع فيها مليارات الدولارات، وتفقدنا المصنع اليوم وفي خلال شهرين على الأكثر هيكون جاهز للافتتاح الكامل بكامل طاقته».

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