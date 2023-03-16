رئيس الوزراء: نسعى لتوفير 9% من حصة مصر عبر معالجة المياه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المياه الجاري معالجتها في محطة مياه بحر البقر توفر 5.6 مليون متر مكعب مياه يوميا، وبعد إنشاء محطة معالجة أخرى جديدة في الدلتا الجديدة ستوفر هي الأخرى 6.5 مليون متر مكعب يوميا.

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي له على هامش تفقده عددا من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن تلك المحطات تستطيع معالجة 5 مليارات متر مكعب من المياه سنويا، ما يعني 9% من حصة مصر من المياه القادمة إلينا من نهر النيل سنويا.

وواصل: «أحنا نعيد إحياء 10% فقط من حصة مصر، وقبل كدة كانت بتستخدم في الري ويعاد استخدامها مرة واثنتين، ثم تذهب إلى المصارف، واللي بيتعمل عمل هندسي فوق الخيال، وبناخد تلك المياه نجمعها من كل المصارف وتعمل مسار لوحدها تاني، وتدخل محطة معالجة كبيرة وعملاقة علشان أخد المياه بعد ما أنضفها وأزرع بيها ملايين الأفدنة».