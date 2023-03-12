رحلة تثقيفية لطلاب جامعة بني سويف التكنولوجية إلى مكتبة الإسكندرية

نظمت إدارة المكتبات بجامعة بني سويف التكنولوجية، بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب، رحلة تثقيفية علمية لمكتبة الإسكندرية بمناسبة مرور 20 عامًا على افتتاح المكتبة التي تعد أحد أهم معالم وحصون وقلاع الثقافة العالمية قديمًا وحديثًا، وتتميز بالثراء والتنوع وربط الماضي بالحاضر، وذلك تحت رعاية تحت رعاية الدكتور محمد محمود خضر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية.

جولة لطلاب جامعة بني سويف التكنولوجية داخل مكتبة الإسكندرية

شملت الزيارة جولة داخل المكتبة، وزيارة متاحف المكتبة، حيث استمع الطلاب لشرح داخل متحف الاثار حول المقتنيات الفرعونية واليونانية والرومانية، والقبطية والإسلامية، ثم أجرى الطلاب جولة داخل متحف الكتب والمخطوطات النادرة للتعرف على الذخائر التراثية ونوادر المخطوطات والكتب وطرق حفظها والعناية بها بشكل علمي سليم.

زيارة القبة السماوية

كما زار الطلاب القبة السماوية التي تعمل بنظام مستكشف السماء 4.5 Sky Explorer، النظام الأحدث فى العالم، بين نُظم تشغيل القباب السماوية، حيث شاهد الطلاب فيلم تكنولوجيا الفضاء، واستمتعوا برؤية شاملة للسماء، تعتمد على الإبهار والاقتراب من واقعية المشاهدة لأجرام السماء بهدف زيادة الاستفادة العلمية والذهنية للزوار.

سعادة بين طلاب جامعة بني سويف التكنولوجية

وخلال الزيارة أبدى الطلاب سعادتهم وانبهارهم بما تتضمنه مكتبة الإسكندرية من إرث حضارى وثقافي، وأشادوا بمكتبة الإسكندرية مؤكدين أنها صرح ثقافى عظيم، كما التقط الطلاب العديد من الصور التذكارية، وبنهاية الرحلة تم عمل جولة حرة للطلاب للتعرف على أهم معالم الإسكندرية، والاستمتاع بالطبيعة الخلابة وجوها الجميل.