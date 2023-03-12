«إجراءات المراجعة الأخلاقية» ورشة عمل في جامعة الإسكندرية

شهد الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورشة عمل عن اخلاقيات البحث العلمي، بعنوان «إجراءات المراجعة الأخلاقية بجامعة الإسكندرية» وذلك لمناقشة قواعد ونظام عمل اللجان العلمية في الدورة الـ14، حيث نصت القواعد على ضرورة إجراء المراجعة الأخلاقية على الأبحاث التي تجرى علي الحيوانات أو المرضي أو المتطوعين الأصحاء والحصول علي شهادة الموافقة الأخلاقية الرسمية من اللجان المعتمدة بالجهات الأكاديمية، وحضر ورشة العمل لجان الاخلاقيات الرئيسية ولجان الاخلاقيات الفرعية في الجامعة.

أعمال لجنة أخلاقيات البحث العلمي في غاية الأهمية

أكد «الغندور» على أن أعمال لجنة أخلاقيات البحث العلمي في غاية الأهمية، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة الاعتبارات الأخلاقية في البحث العلمي، موضحًا أن إدارة الجامعة تسعى إلى تحقيق الدقة للأبحاث العملية التي تُجرى على الحيوانات أو المرضى أو المتطوعين الأصحاء، فضلا عن الأبحاث العلمية في مختلف الأقسام والتي يتم نشرها في مجلات البحث العلمي الدولية.

ضرورة الحصول على شهادة الموافقة الأخلاقية

ووفق بيان جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، أكد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على ضرورة الحصول علي شهادة الموافقة الأخلاقية الرسمية سواء في إجراء الأبحاث أو التجارب التي تُجرى علي الحيوانات أو المرضي أو المتطوعين الأصحاء، وتم فتح باب النقاش وطرح الأسئلة والاستفسارات في ختام الورشة.