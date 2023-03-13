رامي جمال وأحمد شيبة يشعلان أجواء حفل في جامعة الإسكندرية

أحيا كلا من الفنان رامي جمال وأحمد شيبة، حفل «فان داي» كلية آداب جامعة إسكندرية، في أحد الفنادق الكبرى.

الفنان رامي جمال تفاعل معه الطلاب بشكل كبير، وتغنوا معه باقة من أشهر أغنياته، مثل «قمر و منور، اتفضل امشي، مفاضش بيا، عرفتوا ليه، بيهم كلهم وقدامى».

وأشعل الفنان أحمد شيبة الحفل بمجموعة من أغانيه الشهيرة، مثل: «آه لو لعبت يا زهر، أنا مش فاضلكوا، بـ100 وش».

رامي جمال طرح أغنية «عاملة إيه»

رامي جمال طرح مؤخرا أغنية عاملة أيه، وعلق عليها: «عاملة إيه أغنيتي الجديدة حاليا على يوتيوب، كلمات أحمد العزب، وألحان أحمد العدل، وتوزيع وميكس وماستر الهامي دهيمه، وأحمد حسام، وتصميم الفيديو أحمد بدر، سوشيال ميديا رضوى».