رئيس مجلس النواب لنظيره البحريني: العلاقات بين البلدين راسخة وتاريخية

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مع أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب البحريني، على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة حالياً في مملكة البحرين.

«جبالي» يهنئ رئيس مجلس النواب البحريني

في مستهل اللقاء، وجه «جبالي» التهنئة لرئيس مجلس النواب البحريني على التنظيم الناجح لمملكة البحرين لاجتماعات الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي، الذي يؤكد القدرات النوعية لمملكة البحرين ومكانتها على الصعيد الدولي، وعلى صعيد العلاقات المصرية - البحرينية.

أكد «جبالي» رسوخ وتاريخية العلاقات بين البلدين الشقيقين على كل الأصعدة والمستويات، وخلال اللقاء جرى استعراض مشترك لأبرز التحديات والتطورات الإقليمية، الذي أظهر توافق الرؤى المصرية والبحرينية حول تلك القضايا.

العلاقات «البحرينية - المصرية»

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب البحريني، خصوصية العلاقات البحرينية - المصرية على الصعيدين الرسمي والشعبي، مؤكداً الحرص التام لتعزيز تلك العلاقات، خاصة في شقها البرلماني.