رئيس الوزراء: منذ 40 عاما كان عددنا أقل من 45 مليون نسمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القيادة السياسية تعمل ليلا ونهارا لتوفير الوقت للدولة المصرية، حيث إن عدد سكان مصر منذ 40 عاما كان أقل من 45 مليون نسمة، وحاليا وصل العدد لـ105 ملايين نسمة، وبالتالي فإن حجم الأراضي الموجودة منذ 40 عاما لم يعد كافيا، «فيه أكثر من 60 مليون نسمة محتاجين أكل وإنتاج».

مدبولي: نعمل على تشجيع الفلاح في زراعة المحاصيل الاستراتيجية

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي له على هامش تفقده عددا من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الرؤية الخاصة بالدولة في مختلف المشروعات تعتمد على تشجيع الفلاح على زراعة المحاصيل الاستراتيجية بعد إدخال الزراعات التعاقدية.

وتابع «إحنا بنتكلم عن سلع استراتيجية حقيقية، بدأناها بالقطن ثم القمح وفول الصويا وعباد الشمس، ودول 5 محاصيل رئيسية استراتيجية، ودخلنا عليهم باقي المحاصيل الرئيسية في هذه المنظومة علشان نشجع فلاحينا إنهم يزرعوها، وكل دي رؤية الدولة حطاها وبتنفذها لتعظيم قطاعات الزراعة والصناعة».