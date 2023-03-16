«مدبولي»: نسعى لاستقطاب 15 مليون سائح خلال العام الجاري

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ما تقوم به القيادة السياسية عمل على أعلى مستوى علميا وتخطيطا وسرعة في التنفيذ، لكن توجد قطاعات تحتاج للوقت حتى يظهر إنتاجها على الأرض.

مدبولي: في عام 2019 استقبلنا 13 مليون سائح

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي له على هامش تفقده عددا من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه بالأمس، تابع مع وزير السياحة والأثار موقف الحركة السياحية، وفي عام 2022 كان لدينا 11.7 مليون سائح، وفي 2019 كانت أحدى أفضل السنوات في تاريخ استقطاب السائحين وصل عددهم لـ13 مليون سائح.

نستهدف هذا العام زيادة بواقع 28%

وواصل: «السنة اللي فاتت العائد المادي اللي جالنا بالدولار من 11.7 مليون سائح كان الأعلى في تاريخ مصر، والأهم إننا بنستهدف هذا العام زيادة بواقع 28%، يعني بنتكلم على 15 مليون سائح، وده مجاش بسبب الظروف، لكن الدولة اشتغلت وفق الجهد والخبرات».8