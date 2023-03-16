توقيع اتفاق بين «القومي لخدمات نقل الدم» و«مرسال» لإجراء فحص طبي على المتبرعين

وقع المركز القومي لخدمات نقل الدم بروتوكول تعاون مع مؤسسة «مرسال» للأعمال الخيرية والتنموية، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به مراكز خدمات نقل الدم لضمان جودة وسلامة الدم ومشتقاته وتوفير احتياجات المرضى منه.

متحدث الصحة يكشف تفاصيل البروتوكول

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن البروتوكول نص على أن يقوم المركز القومي بإجراء فحص طبي كامل على المتبرعين، للتأكد من مدى لياقتهم للتبرع بالدم، وذلك بواسطة طاقم طبي متخصص، بالإضافة إلى عمل تحليلات للمتبرعين شاملة اختبارات «الإيدز والزهري وفيروسات الكبد الوبائي بي وسي».

إعداد جدول لمواعيد التبرع

وأضافت الدكتورة نهاد محمد، مدير مراكز تطوير خدمات نقل الدم القومية، أن البروتوكول نص على أن تقوم «مرسال» بإعداد جداول لمواعيد وأماكن التبرع داخل مقرات المؤسسة، وذلك لقيام المركز بدوره في إجراء الفحوصات على المتبرعين، باعتباره مركزاً متخصصا في الدم ومشتقاته، حيث يعمل المركز على تجميعه وإجراء الفحوصات المعملية اللازمة لتوفيره بشكل آمن وخال من أي فيروسات، لا سيما اختبار HCV- HIV – HbsAg and Syphilis بالطرق المستخدمة في المركز للكشف عن هذه الفيروسات.

من جانبها أكدت هبه راشد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال، أهمية البروتوكول في تنظيم حملات تبرع بالدم في كافة المحافظات تحت مظلة المركز القومي، وذلك للمساهمة في توفير احتياجات المرضى من الدم، في إطار الدور الذي تقوم به المؤسسة لتقديم خدماتها في مجال الصحة والرعاية الطبية.