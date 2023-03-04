تقديم الرعاية الطبية لـ813 حالة في قافلة لجامعة طنطا بمركز قطور

نظمت جامعة طنطا اليوم قافلة طبية شاملة إلى قرية أميوط بمركز قطور بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

توفير الخدمات بالمجان

وأكد الدكتور محمود ذكي، أن جامعة طنطا تعمل على توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا من خلال قوافلها الطبية، التزاما من الجامعة بمسئوليتها المجتمعية وتحقيقا لأهداف رؤية مصر 2030، مشيداً بدور الأطقم الطبية التي تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا في 12 تخصصا طبيا.

الكشف على 813 مواطنا

وأوضح الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن عيادات القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي لعدد 813 من خلال 12 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 65 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

وأضاف الدكتور محمد الشبيبني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 33 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و111 في عيادة طب الأطفال، و93 بجراحة العظام، و98 بعيادة الأمراض الجلدية، و105 أمراض الباطنة، و30 بعيادة جراحة المسالك البولية، و112 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و18 بعيادة الجراحة العامة، و49 بعيادة الأمراض الصدرية، و13 بالنفسية والعصبية، 134 بعيادة طب وجراحة العيون، و17 بعيادة القلب والأوعية الدموية، كما تم تحويل 65 حالة بواقع 9 أطفال و19 عظام و4 جلدية و2 باطنة و1 مسالك بولية و4 أنف وأذن وحنجرة و3 جراحة عامة، و4 الصدر، و16 طب وجراحة العيون، 3 قلب وأوعية دموية.

محو أمية 14 موطنا

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 14 مواطنا، وزراعة 50 شجرة مثمرة، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية في الإسعافات الأولية والأمراض المزمنة.