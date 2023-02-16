تطورات الحالة الصحية لنجل محمد ثروت.. تحت الرعاية الطبية

كشف الفنان والمخرج أحمد ثروت، نجل الفنان محمد ثروت، عبر خاصية «ستوري» في حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، عن تطورات حالته الصحية بعد إصابتة بجلطة.

أحمد ثروت يشكر محبيه: بفضل دعواتكم في تحسن

وطمأن أحمد ثروت جمهوره ومحبيه، قائلا: «بشكر كل الناس الجميلة اللي ربنا رزقني بيهم حواليا، وكل الي سألوا عليا، والحمدلله فضل ونعمة وبفضل دعواتكم في تحسن، ما زلت تحت الرعاية الطبية في المستشفى».

أزمة أحمد ثروت الصحية

واعلن أحمد، نجل الفنان محمد ثروت، مساء أمس الأول عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، تعرضة لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى، ونشر صوره له من غرفته بأحد المستشفيات الكبرى، وعلق عليها قائلا: «بأمر الطبيب.. استراحة محارب جلطة تفوت ولا حد يموت».

وانهالت عليه الدعوات بالشفاء العاجل من الجمهور والوسط الفني والإعلامي، وكان أبرزهم الإعلامي رامي رضوان، الذي كتب عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»: «ألف سلامة عليك اجمد وشد حيلك وقوم بسرعة بلاش دلع ربنا يكتب لك شفاء عاجل يا رب».