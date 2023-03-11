تقديم الرعاية الطبية لـ880 حالة في قرية السودان ضمن قافلة لجامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا اليوم قافلة طبية شاملة إلى قرية ميت السودان مركز طنطا بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

دعم مبادرة حياة كريمة

أكد الدكتور محمود ذكي، أن جامعة طنطا تعمل دائما على دعم المنظومة الصحية بمحافظة الغربية من خلال إطلاق سلسلة من القوافل الطبية تجوب مراكز وقرى المحافطة طوال العام لخدمة المرضى، دعماً للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، موضحاً أن القافلة مجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية التى تقدم خدماتها الصحية على أعلى مستوى للمواطنين.

الكشف على 880 مواطنا

وتفقد الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عيادات القافلة، موضحا أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي لعدد 880 من خلال 12 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 51 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

وأضاف الدكتور محمد الشبيبني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 54 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و116 في عيادة طب الأطفال، و112 بجراحة العظام، و106 بعيادة الأمراض الجلدية، و114 بأمراض الباطنة، و35 بعيادة جراحة المسالك البولية، و115 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و18 بعيادة الجراحة العامة، و51 بعيادة الأمراض الصدرية، و24 بالنفسية والعصبية، 113 بعيادة طب وجراحة العيون، و22 بعيادة القلب والأوعية، كما تم تحويل 51 حالة بواقع 2 جراحة مخ وأعصاب، و2 أطفال، 4 عظام، 4 جلدية، 2 باطنة، 3 مسالك بولية، 6 أنف وأذن وحنجرة، 3 جراحة عامة، 4 الصدر، 16 طب وجراحة العيون، 4 قلب وأوعية دموية، 1 نفسية وعصبية.

محو أمية 20 مواطنا

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 20 مواطنا، وزراعة 50 شجرة مثمرة، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية في الإسعافات الأولية والأمراض المزمنة.