رفض استئناف ياسر القرشي «المأذون الوهمي» على حكم حبسه

قررت محكمة مستأنف جنح السيدة زينب، رفض استئناف المأذون المزيف ياسر القرشي على حكم حبسه سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه بتهمة نشر شائعات وأخبار كاذبة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة جنح السيدة زينب الجزئية، قد عاقبت في وقت سابق، المأذون المزيف ياسر القرشي بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة نشر شائعات وأخبار كاذبة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتيب : اتجوزوا بسرعة يا شباب.

تفاصيل إحالة المأذون المزيف للمحاكمة

أما عن تفاصيل تلك الواقعة من خلال تحقيقات جهات التحقيق، فد كان النائب العام أمر في وقت سابق بإحالة المتهم ياسر القرشي إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبته عما نُسب إليه من تداخله في وظيفة من الوظائف العمومية، بادعائه العمل كمأذونٍ شرعي من غير أن تكون له صفة رسميَّة من الحكومة وإذنٌ منها بذلك، وإجرائه أعمالًا من مقتضيات تلك الوظيفة، بمباشرته بصفته مأذونًا شرعيًّا على خلاف الحقيقة وتحريرَ عقود زواج وشهادات طلاق.

نشر أخبار وشائعات كاذبة بسوء قصد

كما تبين نشره بسوء قصد أخبارًا وشائعات كاذبة عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي ادعَى فيها فرض رسوم على المقبلين على الزواج إعمالًا لنصوص قانون الأسرة المزمع صدوره، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

كما أمرت النيابة العامة بنسخ صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات فيها مع المأذون الشرعي المتهم، واستكمال التحقيق في باقي الوقائع المنسوبة للمتهم ياسر القرشي والتصرف فيها استقلالًا.