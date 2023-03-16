إطلاق مليون زريعة أسماك في بحيرات واحة سيوة «صور»

أطلقت هيئة الثروة السمكية بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، مليون زريعة أسماك من أنواع «أسماك المياه المالحة، والعائلة البورية، والبلطي الأحمر»، ووضع خطة لتنمية المجارى المائية بواحة سيوة، في إطار العمل على الاستغلال الاقتصادي لبحيرات ومصارف الواحة، بما يعود بالنفع على أهالي سيوة.

مليون زريعة سمك

وقال محمد بكر رئيس مدينة سيوة، إن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في خطة تنمية المسطحات المائية رصدت كمية قدرها مليون زريعة أسماك، وجرى إلقائها بالمجارى المائية الرئيسية في الترع والبحيرات في «تابة، وأغورمي، والأمهات، وتجزرتي، والإذاعة، وفطناس، والشحايم».

التوسع في الاستزراع السمكي

وأضاف رئيس مدينة سيوة في بيان، أنه يجرى استهداف التوسع في الاستزراع السمكى بالواحة، والعمل على تنفيذ مشروعات تدر دخل للأسر بالواحة من خلال تعظيم الإستفادة من مياه المصارف خاصة وأنها نظيفة من أي ملوثات.

مشروع تنمية البحيرات بالأسماك

وصرح المهندس أحمد الجميل مدير الثروة السمكية بمحافظة مطروح، أن عملية إلقاء الذريعة تأتي ضمن خطة الهيئة في مشروع تنمية البحيرات مؤكدا على استمرار رعاية الأسماك ومتابعتها لحين نموها.