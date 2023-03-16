الأم المثالية على مستوى الجمهورية: «مكنتش متوقعة.. وربنا فرّح قلبي»

أعربت هدى عبد اللطيف محمود، ابنة قرية الزعفران، التابعة لمركز الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، عن سعادتها لحصولها على لقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية، مشيرةً إلى أنها لم تكُن تتوقع ذلك.

الأبناء قدموا لأمهم في مسابقة الأم المثالية

وذكرت «هدى» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنها فوجئت بقيام أبنائها بالتقديم لها في مسابقة الأم المثالية: «مكنتش أعرف إنهم هيقدمولي في المسابقة، غير بعد ما طلبوا مني أوراق خاصة بيا عشان يقدموها لمديرية التضامن، وفرحتي كانت كبيرة لاهتمام أولادي بيا وإنهم مقدرين تعبي عليهم وتربيتي ليهم، والحمد لله إن ربنا فرح قلبي».

الأم تحملت مسؤولية أبنائها الثلاثة

وأضافت «مصطفى»، أن زوجها حسن موسى، توفى عام 2005، وكان قبل وفاته يعمل في تجارة الألبان، وعقب وفاته تحملت مسؤولية أبنائها الثلاثة، حتى وصلت بهم إلي بر الأمان، لافتةً أن جميعهم أطباء، وهم الدكتور محمد حسن موسى، الطبيب بالمركز الطبى بالحامول، والدكتورة سعدية حسن موسى، بالوحدة الصحية بالشمارقة، والدكتورة فاطمة حسن موسى، وتدرس بالفرقة الأخيرة بكلية طب الفم والأسنان.

قامت بدور الأم والأب معاً

وأكدت «مصطفى»، أنها قامت بدور الأم والأب معاً لأولادها، فعقب مرض زوجها كانت تبدأ يومها باكراً قبل صلاة الفجر، وتقوم بترتيب شؤون المنزل، ثم تذهب إلى محل تجميع الألبان الخاص بزوجها، وتستقبل الأهالي لتجميع اللبن منهم حتى السابعة صباحاً، لتصنع منه الأجبان وتقوم ببيعها لاحقاً، ثم تذهب إلى المدرسة التي تعمل بها حتى تقوم بدورها كمُعلمة ابتدائي، وبعد الانتهاء من عملها بالمدرسة تعود إلى منزلها لترعى أبناءها وزوجها المريض وتقوم بشؤون منزلها، وظلت على هذا الحال حتى وفاة زوجها في عام 2005.

مسابقة الأم المثالية

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى، قد أعلنت، اليوم الخميس، عن فوز هدى عبداللطيف محمود مصطفى، ابنة محافظة كفر الشيخ بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، في مسابقة الأم المثالية.