الأم المثالية في الغربية.. أرملة عملت بالزراعة وحصل أولادها على مؤهلات عليا

لم يكن المؤهل أو الظروف عائقا أمام فضيلة سيد أحمد «72 سنة»، حاصلة على لقب الأم المثالية بمحافظة الغربية، إذ تمكنت من تعليم أبنائها، على الرغم من كونها أرملة منذ 25 عاما، وفقط تقرأ وتكتب، إذ يحصل الابن الأول على ليسانس حقوق ودرجة الماجستير في القانون العام، والابنة الثانية على بكالوريوس الطب والجراحة، والثالثة على ليسانس شريعة إسلامية.

بداية حياة الأم المثالية بمحافظة الغربية

تزوجت فضيلة سيد أحمد منذ أكثر من 38 عاما، ورزقت خلالها بثلاثة أبناء، وكان زوجها يعانى من بعض الأمراض المزمنة حيث كان يعاني من حساسية الصدر والتهاب رئوي حاد، ما استلزم حجزه بشكل دائم بالمستشفى، وفق ما أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي في بيان لها.

بعد حوالي 12 عاما صراع مع المرض توفى الزوج، تاركاً للأم ثلاثة أطفال أكبرهم بالصف السادس الابتدائي والثانية 5 سنوات والثالثة عام واحد، وديون بسبب مصاريف علاج مرض الزوج، عكفت الأم على تربيه أبنائها ورعايتهم وتعليمهم، اضطرت للعمل بالزراعة لمواجهة متطلبات الحياة وتعليم أبنائها، فاستأجرت قطعة أرض زراعية لتقوم بزراعتها، وكانت تقوم أيضا ببيع الخضروات بالسوق لتوفير احتياجات الأبناء.

ابنتها من حفظة القرآن الكريم

رغم الأعباء الكثيرة والحمل الثقيل على الأم المثالية، إلا أنها اهتمت بتعليم أبنائها وتخرج الابن الأكبر وحصل على ليسانس حقوق ويعمل، وحصل أيضا على ماجستير في القانون عام 2022 بتقدير جيد وتزوج، وحصلت الابنة الثانية على بكالوريوس طب وتعمل بمستشفى، وهي من حفظة القرآن الكريم وحصلت على العديد من الشهادات في حفظ القرآن الكريم، وتزوجت وأنجبت.

أما الابنة الثالثة تخرجت وحصلت على ليسانس الدراسات الإسلامية، وهي أيضا من حفظة القرآن الكريم وحصلت على العديد من الشهادات وتعمل بإحدى الجهات الحكومية وتزوجت، ومازال نهر العطاء مستمرا للأبناء والأحفاد.