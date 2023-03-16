الأم المثالية في المنيا.. رحلة عطاء وكفاح امتدت 27 عاما بعد وفاة الزوج

قالت زينب عبد المعبود محمد، الحاصلة على لقب الأم المثالية في محافظة المنيا، إنها سعيدة جدا بحصولها على هذه اللقب وتهديه لأبنائها الذين قدموا لها في المسابقة، وكانوا واثقين من الفوز، لانطباق الشروط عليها.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، أنها علمت باختيارها بين الأمهات المثاليات من أحد أقاربها، والذي تواصل معها وأخبرها، قائلة «لا أستطيع وصف السعادة التي أعيشها، فحتي الآن لم أستوعب الفوز».

رحلة علاج طويلة مع الزوج

«زينب»، صاحبة الستين عاما، حاصلة على بكالوريوس علوم وتربية بدرجة معلم كبير، وتقيم في مركز مغاغة بشمال محافظة المنيا، واستمر زواجها لسنوات، ثم أصيب الزوج بالمرض فشاركته رحلة علاجة وتنقلاته، وبعد فترة قضاها الزوج على فراش المرض، رحل عنها تاركا لها 3 أطفال، ولد بالصف الرابع الابتدائي، والثانية بالصف الثالث الابتدائي، والثالثة بالحضانة، فتحملت مسؤولية كبيرة لتربية أبنائها، حسبما روت الأم المثالية.

كانت «زينب» على قدر المسؤولية، فنجحت خلال تلك الفترة في تعليم أبنائيها حتى أصبح ابنها «مصطفى» طبيب جراح، وحصلت «إسراء» على بكالوريوس التجارة، و«علا» على بكالوريوس الهندسة.

تحقيق حلم الأبناء الثلاث

وفازت زينب عبد المعبود، ابنة مركز مغاغة بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة المنيا بعد رحلة كفاح مشرفة، ورحلة عطاء طويلة استمرت ما يقرب من 27 عام بعد وفاة زوجها عام 1996، حيث ترك لها ثلاثة أطفال بعد رحلة طويلة مع المرض أظهرت خلالها قوة المرأة وقدرتها على إدارة منزلها وتحقيق أحلام أبنائها الصغار الذين تركهم الأب فى مراحل تعليمية مختلفة.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفي، أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2023 على مستوى محافظات الجمهورية.

وانتهت اللجنة المركزية من اختيار الأمهات المثاليات لعام 2023 بعد تقييم قصص كفاحهن، حيث تم استعراض 113 قصة كفاح تم تصعيدهن من خلال اللجان المحلية التي تم عقدها في المديريات لـ54 أما مثالية، و11 أما بديلة، و18 أما لابن من ذوي الإعاقة، و6 أمهات من ذوي الإعاقة، و3 أمهات بديلات من مؤسسات الرعاية، و11 أما من الرائدات الاجتماعيات، و5 متطوعات من قرى «حياة كريمة»، و5 حاصلات على مشروع اقتصادي.